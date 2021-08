Começa a temporada de exportação de maçã em Portugal

A temporada de exportação da maçã já começou em Portugal. Os pomares de fantoches portugueses não tiveram problemas durante a floração e o desenvolvimento dos frutos, graças às suas amenas condições climáticas, resultando na sua proximidade com o Oceano Atlântico. A temporada começou mais cedo em comparação com o ano passado.

“Começamos 15 dias antes do normal na região oeste, e na região de Armamar no norte, estamos lançando agora”, diz Jono Zuma, Gerente de Exportação, United Grovers, Lisboa. Apple Export. “Na verdade, já embarcamos os primeiros contêineres da temporada para o Oriente Médio, principalmente Dubai e Kuwait.”

A World Apple and Bear Association (WAPA) espera que a produção alcance 312.000 toneladas este ano. Portugal vai conseguir um aumento significativo da produção face a 2020, que é 4% superior à média dos últimos 3 anos.

“Se olharmos os dados do WAPA, Portugal não é um fabricante muito representativo em comparação com países como Polónia, Itália ou França, mas a portuguesa Apple vem construindo a sua reputação internacional há muitos anos”, afirma o especialista. “Os membros da United Grovers exportam suas frutas para mercados tradicionais como Brasil, França ou Reino Unido há mais de 30 anos, mas a empresa está empenhada em focar em novos mercados internacionais, principalmente no Oriente Médio, mas também na Ásia e na América Latina América, para isso contamos com a marca Queen Portugal.

“Rainha portugal, United Grovers, reservado para as melhores maçãs de gala de Portugal. A marca serve para entregar frutas de diferentes qualidades a clientes exclusivos, valoriza o empenho de nossos fabricantes, compartilha nossos mesmos valores e preza pela qualidade dos produtos que temos ”, afirma.

A qualidade será um fator chave neste ano, já que a produção da Apple na Europa deve aumentar em 10%. A Polônia, o maior produtor de maçã da UE-27, aumentou sua produção em 22% no ano passado, fornecendo 4 milhões de toneladas de maçãs. “Portanto, neste ano, nossas capacidades serão um pouco menores do que o desejado, principalmente porque precisamos nos concentrar em agregar valor ao nosso produto, oferecendo qualidade premium. Esta é a maneira de evitar uma guerra comercial. Isso vai acontecer”, afirmou. disse Jono Zuma. “Esperamos que a situação da logística marítima e dos preços dos contentores seja um pouco ajustada para que a Rainha Portugal possa levar as maçãs ao mundo”.

Novas oportunidades para rosácea

Concentra-se em maçãs (principalmente variedades Royal Gala e Golden Delicious), bem como produtos United Growers Rocha Pear; A variedade, que é produzida exclusivamente no país, pode ter as melhores oportunidades nesta temporada.

“Portugal tradicionalmente exporta peras de ros para Marrocos e Brasil, mas países como França e Espanha estão comprando mais na Europa. Espero que haja oportunidades de trabalhar com esta variedade na Europa este ano devido à escassez de produção.

Deve-se lembrar que a WAPA espera uma queda de 28% nas colheitas de peras na Europa, com quedas acentuadas nos principais países produtores, como Itália, Holanda ou Bélgica. A safra de 2021 é considerada a mais baixa da última década; No entanto, prevê um aumento de mais de 30% da produção portuguesa.

