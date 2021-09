Com Zach Wilson assistindo do lado de fora, Garen Hall leva os Cougars à vitória em Las Vegas

(David Becker | AP) O quarterback da BYU, Jaren Hall, se prepara antes do jogo do time de futebol americano universitário da NCAA contra o Arizona no sábado, 4 de setembro de 2021, em Las Vegas.

O BYU Cougars abre sua temporada hoje à noite contra o Arizona Wildcats.

Siga-nos para atualizações ao vivo durante toda a noite.

Finalista: BYU 24, Arizona 16

Lukas Havricek, do Arizona, marcou o gol do gato selvagem no intervalo de 24-16.

Mas a BYU recuperou o pênalti que se seguiu com 48 segundos para o final do jogo, garantindo sua primeira vitória da temporada.

Garen Hall Winnett 18 de 28 para 198 jardas, dois touchdowns, sem interceptações.

O wide receiver Neil Bao teve oito agarramentos para 126 jardas e dois arremessos.

Tyler Allgeier correu para 94 jardas e marcou 17 vezes.

Atualização sobre Kenan Ellis

Atualização de status de Kenan Ellis: “Ele tinha movimento em seus membros e era responsivo quando ele deixou o campo. Ele ainda está no Centro de Trauma da UMC passando por testes”, de acordo com um porta-voz da BYU. – Norma Gonzalez (@sltribbyu) 5 de setembro de 2021

Arizona fecha a lacuna

O momentum está mudando?

Depois de enfrentar Lopini Katoa por segurança, os Wildcats ganharam uma grande recompensa ao estabelecer um touchdown de 29 jardas de Gunner Cruz para BJ Casteel. Esses dois gols rápidos tornaram o jogo 21-13 no final do terceiro período.

Lança Garen Hall em seu segundo patamar da noite

Garen Hall continua a impressionar em seu terceiro início de carreira. O quarterback da BYU acabou de se conectar a um receptor de banda larga Neil Pau’u para o segundo pouso do jogo. O placar foi definido por um guarda a 39 metros de Hall.

“Cara é um grande jogador”, disse a ex-estrela da BYU QB Zach Wilson sobre Hall durante uma entrevista na ESPN. “Ele vai ficar cada vez melhor a cada semana. Ele tem todas as ferramentas, então ele vai continuar fazendo o que quer. Estou animado para ver aonde ele o levará.”

BYU 21-3 lidera com 7:28 para jogar no terceiro quarto.

Zach Wilson em casa

O New York Jets não abrirá sua temporada até 12 de setembro.

Então, o ex-zagueiro BYU e o novato Jets Zach Wilson Em Las Vegas para o jogo desta noite. A escolha pública número 2 foi vista à margem, um jumbotron se misturando aos fãs na cidade.

“É uma loucura o quão rápido o ano passado foi”, disse Wilson na transmissão da ESPN. “É muito estranho. Só conversando com alguns caras, parece que estávamos apenas brincando. É uma loucura agora que estou fazendo minhas próprias coisas e não sou mais parte deles. É ótimo voltar e ver como eles estão fazendo e como eles alcançam. “

Primeiro semestre: BYU 14, Arizona 3

Keenan Pili, da BYU, valeu o quarterback do Arizona, Gunner Cruz, por um sack de 8 jardas que ajudou a forçar os Wildcats a um field goal nos segundos finais do primeiro tempo.

Billy marcou 11 intervenções no primeiro tempo. Seu recorde anterior na carreira foi no nono jogo.

Aterrissagem longa para Neil Bao da BYU

O jogador mais avançado no campo de outono da BYU? Talvez fosse um receptor de banda larga Neil Bowie.

O jogador largo tem sido o gol favorito do quarterback Yaren Hall até agora esta noite. Pau’u teve um passe de 67 jardas e o placar estava 2:06 para jogar no primeiro tempo.

Depois de Lubini Katwa girar na end zone para uma conversão bem-sucedida de dois pontos, os Cougars lideraram por 14-0.

Até agora, Pau’u tem cinco pegos para 106 jardas e touchdowns.

BYU 6, Arizona 0

(David Becker | AP) O running back da BYU, Tyler Allgeier, à esquerda, comemora com o atacante James Empey após marcar um gol contra o Arizona durante a primeira metade de um jogo de futebol americano universitário da NCAA no sábado, 4 de setembro de 2021, em Las Vegas.

correndo de volta lima tyler Dá à BYU seu primeiro touchdown da temporada. Depois de ganhar 22 jardas do wide receiver Neil Bow e uma manobra que ajudou a colocar os Cougars na zona vermelha, Allgeier atirou 15 jardas, correndo para a zona de chegada sem ser tocado.

Depois de um ponto extra perdido, o Cougars avançou 6-0 com 9:17 para jogar no segundo quarto.

Keenan Ellis da BYU saiu do campo

(David Becker | AP) O linebacker defensivo da BYU Keenan Ellis reage com uma lesão aparente após defender contra o diminuído Arizona Michael Wiley durante a primeira metade de um jogo de futebol universitário no sábado, 4 de setembro de 2021, em Las Vegas.

No momento em que isso aconteceu, ficou óbvio que ele era mau.

O linebacker defensivo da BYU, Kenan Ellis, foi retirado do campo no meio do caminho durante o primeiro quarto da abertura da temporada do Cougars contra o Arizona no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

Ellis estava atrás de Michael Wylie, que não conseguiu pegar o passe de Gunner Cruz. No entanto, quando Ellis atingiu a parte inferior das costas de Willie, o cabeceamento do linebacker defensivo é claramente visível.

Imediatamente, os jogadores em campo chamaram os treinadores, que passaram cerca de 17 minutos em campo para checar Ellis e prendê-lo em uma prancha para içamento em um bonde e carrinho fora de campo.

Os pumas se aglomeraram nas proximidades e entraram em oração, mas eventualmente os jogadores, treinadores e até o diretor esportivo Tom Holmo cercaram Ellis antes que ele fosse levado embora, visivelmente contorcendo-se de dor.

Uma transmissão da ESPN relatou posteriormente que Ellis havia sido transferido para o centro de traumas do University Medical Center em Las Vegas.

Os fãs comemoram quando Kenan Ellis é levado para fora do campo. Ele podia ser visto se contorcendo no que eu acho que era dor, mesmo quando ele estava amarrado com segurança pic.twitter.com/2eTmGbRZIT – Norma Gonzalez (@sltribbyu) 5 de setembro de 2021

Ellis não foi o primeiro puma a pousar no jogo, e ele não foi o último.

No início da partida, a linha defensiva Uriah Liatwa caiu aparentemente devido a uma lesão no braço. No entanto, ele mais tarde voltou a trabalhar

Pouco depois de Ellis se ferir, o wide receiver de Gunner Romney caiu com uma lesão na perna. Romney foi atingido por trás enquanto os defensores do Arizona estavam parando Tyler Allgear e enfiou a perna embaixo dele. Romney mais tarde foi visto de lado usando um par de muletas e aparentemente terminou a noite.

O jogo em casa em Sin City?

Com mais de 50.000 fãs sendo esperados no Allegiant Stadium, parece haver muito mais BYU do que Zona blue esta noite em Las Vegas.