Com uma série de negócios, fanáticos se lançam para reorganizar o mundo dos cartões de troca

Em uma ampla reorganização do mundo dos cartões colecionáveis, os sindicatos que representam os jogadores da Major League Baseball, da National Basketball Association e da National Football League firmaram acordos exclusivos com uma nova empresa que controlam pela Internet. artigos esportivos Retailer Fanatics Inc. , disseram pessoas a par do assunto.

Os negócios quebram o domínio da Topps, um ícone que está no mercado de cartões de beisebol desde os anos 1950. Jogadores de basquete e futebol fazem acordos com a Panini America, Inc.

Todas as três guildas – MLBPA, NBPA e NFLPA – terão participações na entidade que agora controlará os ativos de cartões de colecionador de esportes mais lucrativos do país. A MLB e a NBA também fecharam negócios com a nova empresa e também terão uma participação.

Tops e Panini não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O acordo MLBPA começa em 2023. O acordo atual da MLB com a Topps vai até 2025. Os acordos sindicais da NBA e da NFL vão até 2025 e 2026, respectivamente.

Em um memorando enviado aos jogadores de beisebol na quinta-feira, o CEO da MLBPA, Tony Clark, disse que seu acordo com o sindicato é mais de 10 vezes maior do que qualquer acordo que a liga já fez. Ele acrescentou que faz parte de uma série de negócios recentes que vão gerar quase dois bilhões de dólares até 2045.

Os acordos terão um grande impacto na sorte dos fãs de esportes de longa data, Topps e, mais recentemente, dos fanáticos. Jogadores e ligas planejam se beneficiar da mesma experiência que transformou fanáticos de um varejista online de equipamentos esportivos em um negócio que torna os cartões colecionáveis ​​acessíveis ao público cotidiano.

Topps, um antigo titular do beisebol, está a caminho de abrir o capital por meio de uma combinação com uma empresa de aquisição de propósito específico. Esse negócio estimado, com Mudrick Capital Acquisition Corp. II, a entidade combinada em cerca de US $ 1,16 bilhão, disseram as duas empresas quando anunciaram o negócio em abril. A Topps divulgou seus ganhos do segundo trimestre na quarta-feira, anunciando que as vendas aumentaram 78% e elevando sua previsão para o ano.

Enquanto isso, os fanáticos emergiram como uma das forças mais agressivas na promoção esportiva. Seu fundador e CEO, Michael Rubin, também é co-proprietário do Philadelphia 76ers da NBA e do New Jersey Devils. A empresa fez parceria com quase todas as principais ligas esportivas profissionais norte-americanas para vendas de mercadorias e recentemente indicou sua intenção de entrar em áreas como bilheteria e apostas online.

Fanatics está atualmente avaliada em US $ 18 bilhões após uma nova rodada de financiamento, informou a revista no início deste mês, quase triplicando sua avaliação em relação ao ano passado, enquanto trabalha para se expandir para novas linhas de negócios. Robin vai liderar a nova empresa.

A Topps é o fabricante número um de cartões de beisebol desde o início dos anos 1950, originalmente embalando os cartões com chiclete. O Mickey Mantle 1952 é um dos cartões mais populares e caros de todos os tempos, com um vendido por US $ 5,2 milhões no início deste ano. A empresa ainda é sinônimo de cartões de beisebol até hoje.

Recentemente, os cartões de beisebol proliferaram em popularidade, especialmente durante a pandemia, quando as paralisações nacionais e uma lacuna nos esportes ao vivo levaram as pessoas a vasculhar sótãos e porões em busca de cartões antigos.

A Topps é atualmente propriedade conjunta da Tornante e da empresa de private equity Madison Dearborn Partners, e seu presidente é o ex-CEO da Walt Disney, Michael Eisner.

A posição dominante da Topps no campo do beisebol é o resultado de dois acordos de licenciamento separados: um com a Liga Principal de Beisebol, que permite à Topps usar logotipos de times e marcas em seus cartões; O outro é com união, que permite usar imagens do launcher.

O conjunto de acordos permite que a Topps produza cartões, por exemplo, Fernando Tates Jr. vestido de San Diego Padres. (A MLBPA atualmente tem outro acordo de licenciamento com a Panini, que permite o uso de imagens de jogadores, mas não de logotipos de times.)

A Topps pagou US $ 20,4 milhões à MLBPA no ano passado, o valor mais alto do que qualquer licenciado da MLBPA, de acordo com o relatório anual do sindicato para o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. A NFLPA recebeu US $ 24,2 milhões da Panini, de acordo com seu pedido mais recente.

Mas agora a Topps está perdendo um grande parceiro da MLB e da MLBPA, deixando seu futuro na arena dos cartões de beisebol incerto.

O resto do mercado de cartas esportivas é dividido entre outros jogadores. A Panini tem licenças exclusivas com a NFL, NBA e seus sindicatos, enquanto a Upper Deck tem um acordo exclusivo com a NHL e a National Hockey League Players Association.

Na sua nota, Clarke acrescentou que os jogadores devem “continuar a honrar as suas obrigações e cumprir quaisquer obrigações que possam ter ao abrigo de quaisquer acordos aplicáveis ​​com a Tops e a Panini” entretanto.

A NFL, ao contrário da MLB e da NBA, não fechou um acordo com a recém-formada empresa de cartões, mas isso não impede a liga de fazê-lo antes de concluir o acordo atual com a Panini.

Dois anos atrás, a NFLPA e a MLBPA se uniram em um acordo de capital privado sem precedentes que ajudou a estabelecer as bases para essa turbulência. A revista relatou pela primeira vez em 2019 a criação da OneTeam Partners LLC pela NFLPA e MLBPA, que foi lançada para expandir as oportunidades de licenciamento para nomes de grupo, imagem e direitos de semelhança. Dentre esses ativos, destacam-se: negócios com cartões colecionáveis.