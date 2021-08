Com que frequência devo tirar o pó? A falta de limpeza pode levar a infecções pulmonares

Como se livrar da alergia aos ácaros da poeira Livre-se dos ácaros da poeira para ajudar com suas alergias. Tags: problema resolvido, revisão, roupa de cama, ácaros, percevejos Problema resolvido, USA TODAY

A poeira contém principalmente células da pele, pedaços de insetos, seu cabelo e pedaços de sua roupa no nível básico.

“A poeira carrega uma variedade de produtos que podem causar infecções estranhas.”

É melhor usar um esfregão úmido do que um esfregão seco.

Claro, você pode tirar o pó, mas que tal em cima de um ventilador de teto ou atrás da geladeira? Quão ruim é um coelho de poeira aqui e ali?

Maus especialistas dizem.

O acúmulo de poeira pode causar sérios problemas de saúde, de acordo com o especialista em pulmão do Hospital Johns Hopkins, Dr. Panajis Galyatsatos, incluindo infecções pulmonares graves e, em casos raros, até a morte.

“A inalação de poeira fina pode ser fatal, dependendo da exasperação da pessoa com asma”, disse Galyatsatos.

A poeira pode entrar em nossas vias respiratórias a cada respiração ou tocar um objeto empoeirado, mas quanto custamos?

Veja aqui o que você deve saber sobre a poeira – e como mantê-la longe de sua casa e do seu corpo.

O que há na poeira?

A poeira contém principalmente células da pele, pedaços de insetos, seu cabelo e pedaços de sua roupa no nível básico. Abaixo do nível básico estão os produtos químicos que vazaram de produtos domésticos, de acordo com Donald.

Miriam Donald, professora da Universidade de Toronto, conduziu mais de 10 estudos sobre poeira e disse que produtos químicos e materiais de contenção podem se acumular de dentro de casa.

“Ficamos expostos à poeira quando respiramos e tocamos as coisas”, disse Donald. Crianças pequenas, especialmente bebês que engatinham, podem interagir mais com as partículas de poeira do que os adultos, disse ela.

Os produtos químicos em repelentes de manchas e tinta de chumbo usados ​​em casas e apartamentos podem ser encontrados em algumas partículas de poeira que podem causar efeitos físicos mais sutis.

Os médicos ainda estão maravilhados: Como bactérias estranhas causaram danos cerebrais a uma garota do Texas?

“Muitas vezes não sabemos os ingredientes completos dos produtos e não sabemos o que pode ser tóxico neles”, disse Donald.

A poeira também contém alérgenos que podem desencadear sintomas de asma.

“Pessoas com alergias precisam manter um ambiente limpo”, disse Donald. “Não consigo nem imaginar se alguém tivesse parado de tirar o pó por um ano.”

A poeira que se acumulou por mais de um ano pode conter todos os tipos de bactérias e micróbios, disse Donald. Ela também disse que nosso corpo não foi feito para inalar muita poeira e pode ser prejudicial aos pulmões.

“Sabemos que não é bom para a saúde das pessoas.”

O que pode acontecer com minha saúde?

A maior parte da poeira não afeta muito os humanos, mas partículas menores podem entrar nos pulmões e causar irritação, disse Galitsatos, médico do Hospital Johns Hopkins.

“Você vai tossir ou espirrar”, disse Galyatsatos.

A primeira interação do pó é com as vias respiratórias e a maioria das pessoas irá respirar novamente ou forçá-lo a sair.

“Para algumas pessoas, essa resposta pode se tornar muito exagerada e causar falta de ar ao tentar desmaiá-la”, disse Galyatsatos. “Isso está no mesmo nível da asma.”

O mofo também pode se espalhar na poeira, o que pode causar aspergilose broncopulmonar alérgica, uma reação alérgica ou hipersensível a um fungo conhecido como Aspergillus fumigatus, em casos raros.

“A poeira carrega uma variedade de produtos que podem causar infecções estranhas”, disse Galyatsatos.

Com que frequência e qual é a melhor maneira de remover a poeira?

Donald disse que a melhor maneira de remover a poeira é com um esfregão úmido. Limpar o pó a seco pode fazer com que as partículas se dispersem ainda mais e sejam inaladas.

A quantidade de poeira depende apenas de quão empoeirada está sua casa.

“As novas casas tendem a ser menos empoeiradas do que as antigas”, disse Donald. Você tem cachorros ou gatos, um monte de crianças?

Galiatsatos aconselha as pessoas a evitarem seus gatilhos e estarem cientes do gerenciamento de poeira, pois isso pode afetar alguém que entra em sua casa. Também é recomendável usar uma máscara facial ao remover a poeira.

A última dica de Donald é “ter cuidado ao limpar o ventilador de teto para que ele não caia”.

Esta é uma ideia inteligente: A melhor maneira de limpar toda a sujeira e sujeira em seus dispositivos de tecnologia

O que você respira em sua casa ?: A poluição do ar dentro da minha casa pode me matar.

Siga a repórter Asha Gilbert @Coastalasha. Email: agilbert@usatoday.com.