Colisão espacial indesejada: um satélite chinês foi atingido por um grande pedaço de mísseis russos em março

As feridas de Yunhai 1-02 não são subjetivas.

Em março, o 18º Esquadrão de Monitoramento da Força Espacial dos EUA (18SPCS) Relatou a separação de Yunhai por 1-02 , um satélite militar chinês lançado em setembro de 2019. Não estava claro na época se a espaçonave havia sofrido algum tipo de falha – possivelmente uma explosão em seu sistema de propulsão – ou se havia atingido algo em órbita.

Agora sabemos que a última explicação está correta, graças a alguma espionagem do astrofísico e rastreador de satélites Jonathan McDowell, baseado no Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics em Cambridge, Massachusetts.

No sábado (14 de agosto), McDowell descobriu uma atualização no catálogo Space-Track.org, que o 18SPCS disponibiliza para usuários registrados. A atualização incluiu “Nota para Objeto 48078, 1996-051Q:” que colidiu com o satélite. “Este é um novo tipo de entrada de comentário – nunca vi esse tipo de comentário para nenhum outro satélite antes”, McDowell twittou no sábado .

Ele mergulhou nos dados de rastreamento para descobrir mais. McDowell descobriu que o objeto 48078 é um pequeno pedaço de lixo espacial Muito provavelmente, um pedaço de entulho entre 4 e 20 polegadas (10 a 50 centímetros) do míssil Zenit-2 que lançou o míssil russo Tselina-2. satélite espião em setembro de 1996. Oito pedaços de destroços deste foguete foram rastreados ao longo dos anos, disse ele, mas o objeto 48078 tem apenas um conjunto de dados orbitais, que foi coletado em março deste ano.

“Eu deduzo que eles provavelmente só o detectaram nos dados depois que atingiu algo, e é por isso que há apenas um conjunto de dados orbitais. Portanto, é possível que a colisão tenha acontecido logo após a época orbital. O que o atingiu?” McDowell escreveu em Outro tweet no sábado .

Yunhai 1-02, que se separou em 18 de março, era o “candidato óbvio”, ele adicionou – Os dados mostraram que ele já era a vítima. Yunhai 1-02 e o Objeto 48078 passaram dentro de 0,6 milhas (1 quilômetro) um do outro – dentro da margem de erro do sistema de rastreamento – às 3:41 am EDT (0741 GMT) em 18 de março “, exatamente quando 18SPCS relatou Yunhai refratado acima,” McDowell Escreveu em outro tweet .

Trinta e sete objetos dos destroços do colapso foram descobertos até agora, e é provável que haja outros objetos que não foram rastreados, ele adicionou .

Apesar dos danos, Yunhai 1-02 parece ter sobrevivido ao violento confronto, que ocorreu a uma altitude de 485 milhas (780 quilômetros). McDowell disse que os rastreadores de rádio amador continuam a detectar sinais do satélite, embora não esteja claro se o Yunhai 1-02 ainda pode fazer o trabalho para o qual foi projetado (seja ele qual for).

McDowell descreveu o incidente como a primeira colisão orbital confirmada desde fevereiro de 2009, quando a nave militar russa Kosmos 2251 colidiu com o Iridium 33, um satélite de comunicações operacional. Este colapso gerou um grande evento 1.800 fragmentos rastreáveis em outubro seguinte.

No entanto, podemos estar entrando em uma era de colisões espaciais cada vez mais frequentes – particularmente colisões como o acidente de Yunhai, em que um pedaço relativamente pequeno de destroços atinge, mas não mata um satélite. Afinal, a humanidade continua a lançar cada vez mais espaçonaves em um ritmo cada vez maior.

“As colisões são proporcionais ao quadrado do número de objetos em órbita”, disse McDowell ao Space.com. “Isso significa que, se você tiver 10 vezes mais satélites, terá colisões cem vezes maiores. Assim, conforme o tráfego aumenta, as colisões deixarão de ser um componente secundário do lixo espacial para se tornarem o componente principal. Isso é apenas matemática . ”

Podemos chegar a esse ponto em alguns anos, acrescentou.

O cenário de pesadelo que os operadores de satélites e defensores da exploração desejam evitar é a Síndrome de Kessler – uma sucessão de colisões que pode prejudicar a órbita da Terra com tantos detritos que nosso uso e viagem através da fronteira final são significativamente impedidos.

Nosso atual problema de espaço indesejado não é tão sério, mas o evento Yunhai pode ser um sinal de alerta de algum tipo. É possível que o Objeto 48078 tenha caído do foguete Zenit-2 devido à colisão, disse McDowell, então a queda de Marte pode ser parte de uma corrente.

“Isso tudo é muito preocupante e é mais uma razão para querer. Remova essas coisas grandes “Eles podem gerar esses outros detritos muito menores”, disse McDowell ao Space.com.

É difícil rastrear pequenos detritos e, na verdade, há muitos deles por aí. Cerca de 900.000 objetos entre 0,4 polegadas e 4 polegadas (1 a 10 cm) de largura orbitam nosso planeta, Estimativas da Agência Espacial Europeia . A órbita da Terra abriga 128 milhões de pedaços de lixo que variam de 0,04 a 0,4 polegadas (1 mm a 1 cm) de diâmetro, de acordo com a Agência Espacial Européia.

Objetos orbitais se movem muito rapidamente – cerca de 17.150 mph (27.600 km / h) a uma altitude de Estação Espacial Internacional , por exemplo – mesmo pequenos fragmentos de destroços podem danificar seriamente um satélite.