Cingapura suspende a quarentena para alguns viajantes da Alemanha e Hong Kong

Logotipo do Facebook Facebook Inscreva-se no Facebook para se conectar com Roslan Rahman AFP | Getty Images

Cingapura abriu unilateralmente suas fronteiras para viajantes de Taiwan e Nova Zelândia e a maioria dos visitantes são da China continental . O país do sudeste asiático fechou suas fronteiras com a Austrália e o Vietnã depois que o vírus ressurgiu nesses dois países.

“Como uma economia aberta e pequena, nossa conexão com o resto do mundo é essencial, se não existencial. É por isso que precisamos reabrir”, disse Eswaran a repórteres. “Quanto mais tempo nossas fronteiras são fechadas, maior o risco de danos permanentes à nossa economia, nossos meios de subsistência e nosso status como um centro de aviação.”

A autoridade nacional de aviação disse que Cingapura também abrirá um corredor de viagens embutido com a Alemanha e Brunei em setembro. Isso significa que os cingapurianos podem viajar para a Alemanha e Brunei, enquanto os visitantes desses países podem viajar para Cingapura sem quarentena, se as condições forem atendidas.

O acordo de Cingapura com a Alemanha e Brunei permite que apenas viajantes totalmente vacinados pulem a quarentena. Eles terão que fazer quatro testes para Covid – um dois dias antes da partida, um na chegada, um no terceiro dia e um no sétimo dia.

Se o corredor de viagens com a Alemanha for lançado com sucesso em setembro, será a primeira vez que os cingapurianos podem viajar a lazer para qualquer país sem quarentena desde que a cidade-estado fechou suas fronteiras no ano passado. Cingapura adiou duas vezes sua bolha de viagens com Hong Kong devido ao aumento de casos da Covid.

As inscrições para viagens à Alemanha ou Brunei abrem em 1º de setembro, as condições incluem:

Viagem em voos dedicados sem escalas para a Rota de Viagem Vacinada (VTL);

permanecer em Cingapura, Alemanha ou Brunei por 21 dias consecutivos antes da viagem;

Baixe o aplicativo de rastreamento de contatos de Singapura.

O embaixador alemão em Cingapura, Norbert Riedel, disse que o acordo foi “um passo bem-vindo e parece justificado à luz do sucesso da campanha de vacinação de Cingapura”.

“Estamos confiantes de que os indivíduos que viajam sob o esquema VTL demonstrarão a autodisciplina e responsabilidade necessárias ao cumprir os requisitos de teste necessários”, disse ele em um comunicado.

Na conferência de imprensa virtual, Eswaran disse: “Os corredores de viagens fortificados com a Alemanha e Brunei representam um início calculado para retomar as viagens aéreas com um conjunto básico de salvaguardas. Optamos por começar com esses dois países com base em avaliações abrangentes e de risco operacional. ”

Cerca de 57% da população da Alemanha foi totalmente vacinada, em comparação com 71,3% da de Cingapura, de acordo com o Our World in Data. Apenas 11,9% da população de Brunei está totalmente vacinada.

“As altas taxas de vacinação de nossa população agora nos dão a base para introduzir medidas de vacinação de fronteira diferenciadas para viajantes de países / regiões que controlaram bem a epidemia e também vacinaram grande parte de sua população”, disse o Ministério da Saúde de Cingapura em um comunicado de imprensa.

Correção: esta história foi atualizada para refletir com precisão que, se o corredor de viagens com a Alemanha fosse implementado, seria a primeira vez que os cingapurianos poderiam viajar a lazer sem serem colocados em quarentena.