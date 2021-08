Chrome 94 beta adiciona API WebGPU com suporte para metais

Esta semana, o Google anunciou a versão beta do Chrome 94A próxima atualização do navegador da web para desktop do Google. Além de melhorias gerais, a atualização também adiciona suporte para a nova API WebGPU, que vem para substituir WebGL e pode até mesmo acessar API Metallic da Apple.

Conforme descrito pelo Google em um Postagem no blogWebGPU é uma API gráfica da web nova e mais avançada, capaz de acessar o hardware da GPU, resultando em melhor desempenho para renderizar interfaces em sites e aplicativos da web.

A principal diferença entre WebGPU e outras APIs de aceleração gráfica para a web é que a nova API é baseada em tecnologias nativas para o dispositivo, como Metal da Apple, Microsoft Direct3D ou o padrão aberto Vulkan. Isso deve facilitar para os desenvolvedores da web a criação de aplicativos e jogos da web com mais gráficos.

A API WebGPU é a sucessora das APIs de gráficos WebGL e WebGL2 para a web. Ele oferece recursos modernos como “GPU Computing”, bem como menos acesso ao hardware GPU e desempenho melhor e mais previsível. Esta é uma melhoria em relação às interfaces WebGL existentes, que são projetadas para desenhar imagens, mas só podem ser reutilizadas para outros tipos de cálculos trabalhosos.

Para quem não conhece, Metal é uma API introduzida pela Apple em 2014 que fornece acesso de baixo nível ao hardware de GPU para aplicativos iOS, macOS e tvOS. Em outras palavras, os aplicativos podem acessar a GPU sem sobrecarregar a CPU, o que é uma limitação das APIs legadas como OpenGL.

No entanto, como observado antes A beiraNo entanto, provavelmente levará algum tempo antes que os desenvolvedores adotem a nova API WebGPU em seus projetos da web, pois ela ainda é considerada um recurso experimental. google diz Não se espera que WebGPU seja habilitado por padrão para todos os usuários do Chrome até o início de 2022.

A versão mais recente do Chrome 94 deve habilitar WebCodecs para todos, que é outra API projetada para melhorar a codificação e decodificação de vídeos em streaming.

A Apple atualmente fornece acesso à API WebGPU em seu navegador Safari por meio da versão mais recente do Amostra da tecnologia Safari, que os desenvolvedores podem baixar. Como a API ainda não está incluída no Safari 15 que acompanha o macOS Monterey, ela provavelmente virá no início de 2022 com uma atualização futura do Safari.

