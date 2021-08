China fecha porta parcialmente após um caso Covid

Ningbo-Zhoushan é a terceira área mais movimentada do mundo em termos de volume de contêineres. Em 2019, ela movimentou 27,49 milhões de unidades equivalentes a vinte pés (TEUs) de movimentação de contêineres, de acordo com o World Shipping Council. Os volumes de contêineres aumentaram em 2020 em cerca de 5% para 28,72 milhões de TEUs.

“A China tem tolerância zero para COVID”, disse ela à CNBC por e-mail. “É o suficiente para uma pessoa ter um teste positivo para o fechamento (do porto).”

A China fechou um importante terminal em seu porto de Ningbo-Zhoushan, o terceiro porto mais movimentado do mundo, depois que um único trabalhador testou positivo para o vírus COVID-19 – um movimento que provavelmente aumentará a pressão sobre as redes de abastecimento já sobrecarregadas.

Todos os serviços de entrada e saída no Terminal Meishan no Porto de Zhoushan foram suspensos na quarta-feira até novo aviso, De acordo com a mídia estatal chinesa. O terminal é a chave para atender embarques para a Europa e América do Norte.

As cadeias de suprimentos já foram severamente interrompidas este ano devido a crises como Escassez de contêineres de transporte, e as Incidente no Canal de Suez. Em junho, a infecção de Covid causou interrupções em Centros de embarque no sul da China, incluindo os principais portos de Shenzhen e Guangzhou – a primeira vez que a China suspendeu as operações nos portos devido a casos da Covid.