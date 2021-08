China desenvolve Megaship ‘Ultra Huge’ no valor de US $ 2,3 milhões, ou seja, milhas de comprimento

As missões espaciais tripuladas exigem projetos de engenharia massivos.

Por exemplo, pesquisadores na China estão estudando a possibilidade de colocar uma espaçonave em órbita. O projeto faz parte das ambições do país de expandir a exploração espacial, que inclui missões tripuladas operando em escalas de tempo de longo prazo.

A proposta da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China pede uma análise da mecânica de construção de uma “espaçonave muito grande que mede quilômetros”, de acordo com o jornal britânico The Guardian. Relatório preliminar de Jornal da Manhã do Sul da China.

Em outras palavras, a China acaba de dizer ao mundo que está interessada em construir uma espaçonave com quilômetros de comprimento. Sim, milhas.

A China está em busca de espaçonaves com quilômetros de extensão para missões de longo prazo

O relatório observou que este esforço específico faz parte de um grande projeto espacial estratégico, que irá garantir “o uso futuro dos recursos espaciais, a exploração dos mistérios do universo e a sobrevivência em órbita a longo prazo”. De acordo com o esquema de projeto compartilhado pela empresa, a obra é administrada por órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Como se este projeto gigantesco não fosse impressionante o suficiente, este é apenas um dos 10 outros esquemas de pesquisa propostos lançados no início deste mês pelo Departamento de Ciências Matemáticas e Físicas, que planeja financiar cinco projetos no total com um orçamento máximo de US $ 2,3 milhões (15 milhões de yuans).

Sugerir gráfico espaçonave padrão Ele exigiria vários lançamentos e também exigiria montagem no espaço, já que pesa muito e é muito volumoso para ser lançado em um vôo. Assim, os pesquisadores envolvidos no projeto enfrentam um difícil desafio. Eles precisam reduzir o peso da espaçonave para reduzir o total de lançamentos necessários para colocar suas peças no espaço e para simplificar os custos de construção para caber no orçamento do estado. Eles também devem melhorar as capacidades de controle das estruturas para evitar que se desviem, balancem ou se retorquem de outra forma durante a montagem, de acordo com o esquema.

As ambições da China no espaço estão crescendo

A China já começou a dobrar seu programa espacial e mostrar ao mundo o que pode alcançar em maio, quando se tornou o segundo país a pousar com sucesso um rover em Marte, dois anos depois de fazer o mesmo com uma espaçonave diferente do outro lado da lua . O país também começou a montar sua estação espacial de Tiangong em abril deste ano, com várias outras unidades programadas para serem lançadas em órbita baixa da Terra por meio de seu foguete de carga pesada Longa Marcha 5. – componente central de toneladas métricas. A unidade básica de alojamento para astronautas carregada a bordo da estação, que deve ser concluída no próximo ano, quando a massa atingir cerca de 100 toneladas métricas.

Quando terminar, a estação Tiangong terá aproximadamente um quarto do tamanho Estação Espacial Internacional. Mas a Estação Espacial Internacional foi criada por uma coalizão de 16 nações e tem aproximadamente 356 pés (109 metros) de comprimento e 246 pés (75 metros) de largura. É quase do tamanho de um campo de futebol. Mas, olhando para o futuro, a China sem dúvida desempenhará um papel cada vez mais importante nas missões espaciais, com um motor de foguete ultra-pesado projetado para o foguete porta-aviões Longo 9 de Março de próxima geração programado para seu primeiro voo em 2030. Países e empresas parceiros podem continuar a dominar. Nas missões espaciais hoje, mas nos próximos anos, podemos estar esperando por uma grande mudança enquanto a China continua intensificar suas ambições.