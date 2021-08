China aproveita atraso de Kamala Harris no Vietnã para dobrar a vacina COVID

China explorou Kamala Harris ‘ Atraso de voo inesperado ao Vietnã esta semana para minar os EUA – dobrando o fornecimento de vacinas contra o coronavírus antes que a vice-presidente faça seu grande anúncio, de acordo com relatórios.

Harris estava a caminho do Vietnã para entregar um pacote de resgate do coronavírus, incluindo um milhão de doses adicionais da vacina Pfizer, quando seu avião foi atrasado devido à assustadora chamada “síndrome de Havana”.

Durante o atraso, Pequim correu para seu enviado em Hanói para se encontrar com o primeiro-ministro do Vietnã – e a oferta dos EUA dobrou com uma promessa de dois milhões de vacinas, The Washington Post noticiouCitado na mídia estatal chinesa.

A oferta acabou prejudicando o anúncio do vice-presidente, disse o jornal, e reflete a sensibilidade da China em relação aos Estados Unidos que tentam vencer o Vietnã, seu ex-oponente, que é uma nação em rápido crescimento com quase 100 milhões de habitantes.

O primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chin, agradeceu ao enviado chinês pela oferta, dizendo que o Vietnã “não se alia a um país para lutar contra outro”, relatou o jornal de Washington, citando novamente a mídia estatal.

Pacientes com coronavírus recebem oxigênio em uma enfermaria temporária do Hospital de campo nº 6 na cidade de Ho Chi Minh. Foto por STR / AFP via Getty Images

O vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris (L) e o vice-presidente do Vietnã, Phu Thi Anh Xuan, se reuniram no Palácio Presidencial em Hanói em 25 de agosto de 2021. Evelyn Hockstein / Foto da piscina via AP

Mas o momento do show foi um movimento óbvio da China durante a viagem de uma semana de Harris ao sudeste da Ásia, durante a qual ela foi Pequim acusado de “bullying” e “intimidação” no Mar da China Meridional.

“Pequim gosta de lembrar a Hanói de qual dos dois gigantes está mais próximo”, disse Huong Lu Tho, analista sênior do Instituto Australiano de Política Estratégica, ao The Washington Post.

Vietnã luta contra nova onda de coronavírus Impulsionado por uma variável delta As taxas de vacinação são baixas, com apenas cerca de 2% da população do país totalmente vacinada.

O primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chin, participa de uma reunião com o vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, no escritório do governo em Hanói, Vietnã, em 25 de agosto de 2021. Manan Vatsiyana / Paul via Reuters

O vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está deixando o Vietnã após fornecer ao país quase um milhão de doses adicionais da vacina Pfizer COVID-19. Reuters

Além das vacinas adicionais – que elevam o total de doações dos EUA para 6 milhões – Harris anunciou que US $ 23 milhões serão doados para ajudar o Vietnã a expandir a distribuição e o acesso a vacinas, bem como combater a pandemia e se preparar para futuras ameaças de doenças.

O Departamento de Defesa também está fornecendo 77 freezers de armazenamento de vacinas em todo o país.

A doação de Pequim foi feita para o exército vietnamita, enquanto a doação dos EUA é para a população em geral.

Depois que Harris acusou repetidamente Pequim de intimidação, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, respondeu acusando Washington de simplesmente tentar defender a “hegemonia americana e seus próprios interesses”, em vez de defender os direitos de pequenos países.

“A China rejeita firmemente o envio de forças policiais pelos Estados Unidos para o Mar da China Meridional, a interferência nos assuntos regionais e a interrupção da paz e estabilidade regionais”, disse Wang em uma entrevista diária.

A viagem de Harris ao Vietnã foi adiada na tarde de terça-feira depois que o gabinete do vice-presidente soube de uma investigação sobre dois possíveis casos da chamada síndrome de Havana em Hanói, disseram autoridades.

Síndrome de Havana é o nome de uma série de misteriosos incidentes de saúde relatados pela primeira vez por diplomatas norte-americanos e outros funcionários do governo na capital cubana a partir de 2016, que desde então afetaram diplomatas em todo o mundo.