Chelsea Huska, da Teen Mom 2, diz que comentários sobre o corpo de sua filha de 11 anos a estão deixando ‘doente’

A aluna da Teen Mom 2, Chelsea Houska DeBoer, diz que fica doente quando as pessoas comentam on-line sobre o corpo de sua filha de 11 anos, Aubrey.

A estrela do reality show da MTV, 29, explicou por que ela estava relutante em compartilhar fotos de seu primogênito enquanto respondia às perguntas dos fãs online na segunda-feira.

Quando questionada sobre como ela lidou com sua filha enquanto crescia, Chelsea – que anunciou que estava deixando o programa de TV em maio – admitiu que às vezes recebe comentários inadequados sobre seu filho de 11 anos.

Eca: A aluna da Mom Teen 2, Chelsea Houska, diz que está zangada com os comentários que algumas pessoas fizeram sobre sua filha Aubrey de 11 anos na internet

“Você está surpreso com a rapidez com que o OPS está crescendo?” Pergunte a um fã. “Você se divertiu com a reação de todos a isso?”

Chelsea tinha sentimentos mistos, dizendo: “Eu queria responder a isso porque estou muito animada com a reação de todos porque eu sei que vocês sentem que conhecem Aubrey.”

“Alguém estava tipo, ‘Somos todas tias dela’ e eu achei isso super fofo, mas eu tenho uma coisa que eu não gosto que francamente me deixa doente é quando as pessoas comentam sobre o corpo dela.

Ela tem cerca de 11 anos e não sei por que as pessoas acham que podem comentar sobre seu corpo de qualquer forma. Isso me faz não querer postar.

Chelsea estreou no programa da MTV 16 And Pregnant with Aubree, que ela divide com o ex Adam Lind. Ela teria mais três filhos com o marido, Cole Debor.

Depois de 11 temporadas em Teen Mom, ela decidiu que se afastaria do show em novembro passado.

Impróprio: ‘Ela tem cerca de 11 anos e não sei por que as pessoas acham que podem comentar sobre seu corpo de qualquer maneira ou forma. “Isso me faz não querer publicá-lo”, disse Hoska.

Big Family: Chelsea fez sua estréia no programa da MTV 16 And Pregnant with Aubree, que ela divide com o ex Adam Lind. Ela teria mais três filhos com o marido, Cole Deborge

No início deste ano, DeBoer revelou parte de sua saída para proteger seu relacionamento com Aubree.

Estrela da realidade disse E! Notícia: “Chegou a um ponto – e acho que foi quase um acúmulo – aquele sentimento em mim, ou no meu coração, eu acho. Eu não senti que deveria estar mais naquele programa.

E ela continuou: “Houve conversas [my daughter] Aubrey e eu passávamos por lá de vez em quando, e havia um ponto em que eu estava preocupada porque nunca quis que ela fosse como ela, ela não podia me dizer coisas porque seria transmitido para milhões de pessoas ou algo assim. ‘

Além disso, a mãe refletiu que a “visão” do programa havia mudado de sua perspectiva para a de Aubree, o que parecia uma violação da privacidade dos adolescentes.

“Foi o que me fez decidir ir embora e deixar este capítulo da vida”, disse ela sobre sua filha.