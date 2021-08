Cerimônia de abertura dos Jogos Paraolímpicos de Tóquio: atualizações ao vivo

atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times

Jogadores da equipe paralímpica do Japão no Estádio Olímpico durante a cerimônia de abertura. atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times Como de costume, o Japão, país anfitrião, fechou a procissão das nações. Um dos porta-bandeiras, Koyo Iwabuchi, tenista de mesa e jogador paraolímpico pela segunda vez, está atualmente em segundo lugar no ranking mundial e favorito para conquistar uma medalha em Tóquio. O Japão não ganhou nenhuma medalha no tênis de mesa nas Paraolimpíadas nos últimos cinco jogos, e Iwabuchi disse que quer quebrar a linha de frente. Ele também é conhecido por dizer “mais do que uma medalha de ouro”, o que significa que ele quer que as pessoas saibam que ele não só está competindo por uma medalha, mas que as pessoas entendem e apreciam o valor dos esportes paraenses. Mami Tani, a outra porta-bandeira do Japão, competiu em três Jogos Paraolímpicos anteriores no salto em distância. Você vai competir em Tóquio como um jogador triplo. Ela deu à luz um filho em 2015 e mudou para o triatlo no ano seguinte.

Jogadores da equipe paraolímpica dos Estados Unidos no Estádio Olímpico durante a cerimônia de abertura. atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times TÓQUIO – Melissa Stockwell, jogador triplo e veterana da Guerra do Iraque, e Chuck Aoki, capitão da equipe de rúgbi em cadeira de rodas dos EUA, carregam a bandeira e lideram a equipe dos EUA no Desfile das Nações. Stockwell, 41, que recebeu um Coração Púrpura e uma Estrela de Bronze, competirá em um triatlo em seus terceiros Jogos Paraolímpicos. Ela competiu em três competições de natação em 2008 e voltou em 2016, quando o triatlo foi adicionado à Paraolimpíada, e levou a medalha de bronze. Ela foi escolhida para carregar a bandeira na cerimônia de encerramento em 2008. READ Notas da NL: Bryant, Cubs, Mets, Bays, Lindor, Longoria Aoki, de 30 anos, também disputará seus terceiros Jogos Paralímpicos depois de ganhar uma medalha de bronze com sua equipe em 2012 e uma medalha de prata em 2016, quando os Estados Unidos perderam a final para a Austrália.

TÓQUIO – Cinco países enviaram atletas aos Jogos Paraolímpicos pela primeira vez neste ano: Butão, Granada, Maldivas, Paraguai e São Vicente e Granadinas. Vinte e um países decidiram não participar este ano. As razões incluíram restrições a viagens de pandemia, falta de um atleta qualificado para os jogos e gravidez. Um total de 162 países e delegações de refugiados estão participando dos Jogos Paraolímpicos em Tóquio. Isso é mais do que as Olimpíadas do Rio pretendiam em 2016 e está perto do recorde de 164 em Londres em 2012.

Um voluntário carregando a bandeira do Afeganistão no lugar dos atletas ausentes, atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times Os atletas paralímpicos do Afeganistão não puderam viajar com segurança para Tóquio devido ao caos em torno da tomada do país pelo Taleban. Mas em uma demonstração de respeito pelos dois heróis paraolímpicos do país, a bandeira do Afeganistão foi hasteada para o desfile de atletas por um voluntário paraolímpico em uma camisa azul de três cores em Tóquio 2020. Um representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados também caminhou com a bandeira.

A equipe de Refugiados Paraolímpicos lidera o Desfile das Nações ao Estádio Olímpico durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paraolímpicos em Tóquio. atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times TÓQUIO – O desfile dos atletas é sempre o foco da cerimônia de abertura. Nos Jogos Olímpicos, a Grécia costuma estar no início, porque é o país de origem dos Jogos Olímpicos. Assim como nas Olimpíadas, o número de atletas nas Paraolimpíadas provavelmente será menor em comparação aos jogos típicos, porque as restrições do coronavírus impedem os atletas de entrar na Vila Paraolímpica até cinco dias antes das competições. A primeira equipe a entrar no estádio nesta terça-feira foi a Seleção Paraolímpica de Refugiados, que faz sua segunda participação nos Jogos. Ambos os porta-bandeiras são de profunda importância. Alia Issa, que nasceu na Grécia depois que sua família fugiu da Síria, é a primeira mulher da equipe de refugiados nas Paraolimpíadas. Você vai competir em um evento de lançamento de clube no atletismo. READ Blue Jays adquire Mallex Smith Abbas Karimi, nadador e refugiado que mora nos Estados Unidos desde 2016, será o único jogador afegão nos Jogos. Os atletas que deveriam competir pelo país desistiram dos Jogos porque não puderam garantir voos seguros para Tóquio em meio ao caos da tomada do Taleban no Afeganistão. Karimi viveu e treinou em Portland, Oregon e Ft. Lauderdale, Flórida. Ele vai nadar 50 metros de costas e 50 metros borboleta.

O imperador Naruhito do Japão, à esquerda, e Andrew Parsons, presidente do Comitê Paraolímpico Internacional, acenaram durante o início da cerimônia de abertura. atribuído a ele … Eugene Hoshiko / The Associated Press TÓQUIO – Sua Majestade o Imperador Naruhito do Japão abrirá oficialmente os Jogos Paraolímpicos. A família imperial japonesa tem uma longa história de apoio aos Jogos Paraolímpicos: os pais do atual imperador, o Imperador Honorário Akihito e a Imperatriz Emerita Michiko, adotaram os Jogos Paraolímpicos de 1964 em Tóquio como uma de suas principais causas quando eram príncipe herdeiro e princesa. Tóquio é a primeira cidade a sediar os Jogos Paraolímpicos duas vezes. Rove, historiador e especialista em Japão Imperial da Universidade Estadual de Portland, disse que o apoio do então príncipe herdeiro e da princesa deu início a uma mudança gradual nas atitudes em relação às pessoas com deficiência no Japão. “Embora seja difícil de acreditar agora, havia rumores na época de que as pessoas com deficiência deveriam ser mantidas fora de vista ou escondidas”, disse o professor Rove. Rove acrescentou que, embora a família real tenha uma forte influência social, o príncipe herdeiro ajudou a transformar a opinião pública com sua visão de que as pessoas com deficiência “devem se exercitar para o mesmo fim que todos os outros, o que inclui, em primeiro lugar, o prazer e não apenas reabilitação.” Após as Paraolimpíadas de 1964, o casal imperial visitou regularmente hospitais e instituições onde viviam os deficientes. “O Imperador e a Imperatriz têm resolutamente, por décadas, chamado a atenção para as pessoas com deficiência, visitando-as com a mídia”, disse Rove. READ Mensagem de LeBron James após não receber nenhum voto de Jogador Mais Valioso da NBA: "Obrigado!"

O Caldeirão Olímpico é fechado e apagado em um estádio vazio antes da cerimônia de abertura. atribuído a ele … Chang W. Lee / The New York Times TÓQUIO – Os organizadores dos Jogos Paraolímpicos afirmam que o evento é mais do que uma competição atlética. Eles o descreveram repetidamente como uma forma de chamar a atenção para 15% da população mundial com deficiência. “Este é o único evento global que coloca as pessoas com deficiência no centro das atenções e dá voz às pessoas com deficiência”, disse Andrew Parsons, presidente do Comitê Paraolímpico Internacional, em entrevista coletiva um dia antes da cerimônia de abertura. “Durante toda a pandemia, eles foram negligenciados e negados a um nível de serviços que pessoas sem deficiência teriam acesso.” Chamando a atenção para os jogos, que estrearão em pouco mais de duas semanas depois Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, pode representar um desafio, especialmente no Japão, onde a onda contínua de infecções por coronavírus sobrecarregou o sistema hospitalar de Tóquio e despertou os nervos públicos. Fora do Estádio Olímpico antes da cerimônia de terça-feira, havia visivelmente menos pessoas do que antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas, quando multidões se reuniram para tirar selfies ao redor do estádio. Na terça-feira, uma fila de cerca de 10 pessoas apontou seus celulares para o local. A baixa participação pode ser devida em parte ao fato de que a cerimônia dos Jogos Paraolímpicos ocorreu em um dia de semana, enquanto a cerimônia de abertura das Olimpíadas ocorreu na noite de sexta-feira e as festividades de encerramento no domingo. Hanako Okawa, 34, gostou da falta de multidões. Ela trouxe suas duas filhas, 4 e 6, para o parquinho. Eles usavam chapéus com mascotes olímpicos e paralímpicos. “Não viemos no dia da cerimônia de abertura das Olimpíadas, porque pensamos que haveria muitas pessoas”, disse Okawa. Ela disse estar preocupada com a disseminação do coronavírus em Tóquio, “mas desde que as Olimpíadas aconteceram, não há muito que eles possam fazer sobre isso agora. Eles não podem cancelar as Paraolimpíadas ou seria completamente injusto”. Takeru Shibata, 27, que é recrutador, passou por acaso perto do estádio perto do horário de início. “Eu não sabia que a cerimônia de abertura era hoje”, disse ele. “Eu teria assistido aos Jogos Paraolímpicos se tivesse visto na TV, mas não pretendo assistir a nada em particular.”