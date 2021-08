Celebridades prestam homenagem a Ed Asner após a notícia de sua morte

As celebridades rapidamente aderiram às redes sociais para celebrar a vida e a carreira do falecido ícone da TV. Ed Asner.

Morte do ator Por meio de sua conta oficial no Twitter no domingo, que indicava sua morte de forma pacífica. Nenhuma causa de morte foi fornecida.

“Lamentamos dizer que nosso amado Patriarca faleceu pacificamente esta manhã. Palavras não podem expressar a tristeza que sentimos. Com um beijo em sua cabeça – boa noite, pai. Nós te amamos,” Leituras de tweet .

Provavelmente mais conhecido por interpretar Lou Grant.The Mary Tyler Moore Showe uma sequência dramática posterior, “Lou Grant”. O papel fez de Asner um nome conhecido em todo o país. data final Notas, Asner foi o ex-presidente do Screen Actors Guild, bem como o ator mais conceituado da história do Emmy, com sete vitórias em seu currículo. Isso também o tornou uma das figuras mais quentes de Hollywood por algum tempo.

Como resultado, sua morte teve um efeito cascata em toda a comunidade do show business, levando muitos de seus amigos e colaboradores em Hollywood a usar o Twitter para homenagear sua vida e carreira.

Josh Gad estava entre os primeiros, compartilhando a imagem do personagem animado Asner dublado em Vencedor do Oscar Filme da Pixar “Up” e homenageado por seu outro papel de voz em “Central Park”.

“Estou muito triste em dizer adeus ao nosso amigo #EdAsner que homenageou #CentralParkTV como a voz do irmão de Betsy, Ambrose,” livros sérios. “Ele era uma lenda, uma bela alma e um ótimo ator. Eu te amo, senhor! Sentiremos sua falta aqui, mas sorrindo você intensificou de forma decente.”

“Ed Asner descanse em paz e um amigo forte. Que ser humano realmente bom e honrado. Parabéns por tudo que você fez pelo Screen Actors Guild, quando era uma verdadeira união abençoe você”, Rosanna Arquette adicionada.

“Ed Asner, que ganhou sete Emmys, incluindo cinco por seu papel inesquecível de Lou Grant, se foi. Ele era um gigante na tela e também um filantropo. Um homem com coração e talento reais. Vamos sentir sua falta”, Star Trek escreveu. Ator George Takei.

“Mandar amor para a família do Grande Ed Asner. É emblemático porque ele era um ator tão bonito, engraçado e totalmente honesto. Ninguém gosta dele”, O comediante e ator Ben Stiller escreveu.

“Meu amigo Ed Asner foi tudo que eu sempre quis ser. Ator, autor, ativista, caloroso, adorável, rude, canhoto, patriota e um ótimo pai. Todos os membros do SAG devem muito a Ed Asner. Continue para apoiar @EdAsnerCenter, ” Livros de Tom Arnold Com uma foto deles juntos.

O ator Clancy Brown compartilhou seu apoio à Asner Charity em seu elogio nas redes sociais, escrita: “Droga. Ele era melhor do que nós. Realmente um ótimo cara. Por favor, apoie a posição familiar de Ed Asner e o legado de bons negócios de Ed.”

“Obrigado, Ed Asner, por uma vida inteira de ótimo trabalho,” Livros de Harry Shearer.

“Ed Asner era um ator talentoso e um cara muito legal. Ele sempre teve um brilho nos olhos. Descanse em paz, Ed,” Dirigido por John Carpenter.

“Ed Asner era um homem bom e um ator maravilhoso. Ele era duro de inúmeras maneiras e não sofria de idiotas. Eu só agi com ele uma vez e sabia a sorte que tive em fazer isso. Campeão. Descanse em paz, Ed, ” Michael McCain adicionado.

“Tive a honra de testemunhar a generosidade e compaixão de Ed em primeira mão. Ele foi único e fará muita falta. RIP Ed Asner. EdAsnerCenter,” A comediante Wanda Sykes escreveu.

“Ed Asner significou muito para tantos por tantos motivos. Que vida. O companheiro do meu pai, cuidou da minha mãe até a presidência do sindicato, foi convidado para o pôquer, lutou na guerra e nas mentiras, lutou todas as nossas vidas pelo Union e enfrentou-o perfeitamente “, Escreveu Goonies. Enviando amor para sua família Star Sean Astin.

“Acabamos de perder um grande. Ed Asner. Sete vezes vencedor do Emmy – Lou Grant para a estrela de ‘UP’, Ed sempre quis fazer parte das coisas que importam. Não posso acreditar que ele foi apenas um convidado no meu podcast de 16 de agosto. Minhas mais sinceras condolências a sua família, a quem ele muito amava, O comediante Bob Saget escreveu Com uma foto dele e Asner.

“Ótimo Ed Asner. @TheOnlyEdAsner Como ele foi inspirador para mim como um jovem ator. Sem mencionar os anos de risos que ele trouxe para minha casa quando criança. Obrigado, Ed. Meu coração está com sua família e amigos,” Livros de Vincent Donofrio.

“Tive o privilégio de fechar os olhos com #EdAsner no Studio 60 e isso significou muito para mim porque eu cresci amando-o e ele era um daqueles raros atores que filmavam ao vivo. Ele não podia evitar. Descanse em paz , senhor, muito bem, ” Livros de Bradley Whitford.

“Os personagens de Ed Asner trouxeram muita alegria para muitos por um longo tempo. O tempo define os símbolos e os contratos cimentaram sua posição. RIP e obrigado,” O membro do KISS, Paul Stanley, escreveu.

“Ouvi dizer que o grande #EdAsner faleceu. Um dos grandes da história da música. Ele trabalhou até o fim. Na verdade, ele fez uma leitura com meu irmão Daniel há apenas algumas semanas. Obrigado por tudo você nos ensinou sobre atuação, ativismo e autismo. Faça uma doação para o EdAsnerCenter, ” Livros de Billy Baldwin.