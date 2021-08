Cego no exterior: vacinado, mas teste positivo em uma viagem à Europa

A maioria dos países europeus não cobre acomodações em quarentena, o que pode adicionar mais sete a 21 dias à viagem, dependendo do mandato de quarentena do estado. No mês passado, a treinadora pessoal de 42 anos, Louise Little, gastou US $ 1.800 para estender seu programa Airbnb na Espanha, depois que ela testou positivo para o vírus no dia anterior à data marcada para voar de Barcelona para sua casa em Nova York.

“Quando vi o resultado, tive vontade de morrer”, lembra a Sra. Little, que estava totalmente vacinada. “Não tenho sintomas e estou apenas pensando em todas as pessoas que conheci em todos os lugares que estive durante minhas dez férias. Eu me sinto muito mal”.

Quando a Sra. Little reservou um seguro de viagem para sua viagem, ela presumiu que cobriria todas as despesas do coronavírus, mas quando ela fez uma reclamação para estender suas acomodações, ela foi negada, alegando que apenas tratamento médico e hospitalização estavam cobertos.

“Honestamente, na época, eu não pensei em ler letras minúsculas porque eu estava com a vacina completa e nem me ocorreu que pegaria o vírus”, disse ela. “Acho que muitas pessoas como eu, que são saudáveis ​​e vacinadas, se sentiram invencíveis no início do verão, mas isso mudou agora com a Delta. Viajar está se tornando arriscado novamente.”

