Caso Covit-19 de suspeito líder português do Volta

Presidente Voltar à página do Portugal Santander, Daniel Freidas (Rádio Popular Bowista), foi forçado a se retirar da equipe devido ao caso suspeito Covit-19 do evento antes da Etapa 6 na quarta-feira.

Gajah Rural-Securos RGA E Euskaltel-Euskadi Na terça-feira, Kovit-19 deixou a corrida devido a pares positivos. Agora, a Rádio Popular Bovista é a terceira organização a sair, e os organizadores insistiram que “todas as normas de saúde devem ser cumpridas de forma consistente”.

A equipa Atom General-Tavira-Maria Nova Hotel, juntamente com os companheiros de quarto Emanuel Duarte e David Livermento, caíram duas posições positivas antes de terminar em 5º, agora com Alejandro Marquez com cinco segundos de vantagem sobre Amaro Antoons (W52-FC). Porto).

Ciclismo de rally Ben King Viana do Castelo venceu a 6ª etapa com um ataque à parte na etapa de 182,4km de Fafe.

Volta anunciou que os organizadores portugueses detectaram 15 casos de vírus relacionados com o evento, mas afirmou que “são todos assintomáticos ou apresentam sintomas ligeiros”.

É a maior coleção de Kovit-19 positivos já associados a uma corrida de bicicleta profissional desde que 45 policiais de motocicleta testaram positivo para o vírus corona após a Vulta Espana 2020.

“A 82ª digressão do português Santander é um evento de grande sucesso desportivo, grande alegria e vitalidade”, afirmou a organização das corridas em comunicado. “Nas últimas 12 horas, foram realizados mais de 375 exames na caravana, incluindo todos os grupos e funcionários e todas as pessoas que já haviam sido vacinadas. Apenas um caso foi identificado.

“Nos próximos dias, continuaremos a seguir todos os procedimentos e recomendações, promoveremos as melhores práticas e tomaremos todas as decisões necessárias com cuidado”.

A variante delta altamente contagiosa do vírus SARS-CoV-2 é atualmente responsável por 98% dos casos de COVID-19 em Portugal. Durante uma partida da Liga dos Campeões da Europa que visitou o Porto no final de maio, as autoridades de saúde culparam a disseminação da variação.

As vacinas são muito eficazes na prevenção de doenças graves e cerca de 70 por cento dos portugueses receberam pelo menos uma dose. No entanto, mesmo os indivíduos vacinados podem ser infectados e espalhar o vírus.