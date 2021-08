Casa Branca recua depois que Biden parece dizer que EUA vão defender Taiwan contra a China | Taiwan

Um alto funcionário do governo Biden disse que a política dos EUA sobre Taiwan não mudou depois que o presidente Joe Biden Parece indicar que os Estados Unidos defenderão a ilha se ela for atacada, um desvio da posição americana de “ambigüidade estratégica”.

Em uma entrevista transmitida pela ABC News na quinta-feira, Biden foi questionado sobre os efeitos da caótica retirada dos EUA do Afeganistão e as reações na mídia chinesa. Taiwan Isso mostrou que não se podia confiar em Washington para defendê-lo.

Biden respondeu que Taiwan, Coréia do Sul e OTAN tinham posições fundamentalmente diferentes no Afeganistão e pareciam reunir Taiwan com países que tinham compromissos de defesa claros com ele.

“Eles são … entidades com as quais fizemos acordos com base não em uma guerra civil que estão travando naquela ilha ou na Coréia do Sul, mas com base em um acordo no qual eles têm um governo de unidade tentando, de fato, evitar que os bandidos façam coisas ruins com eles ”, disse o presidente.

“Assumimos um compromisso e cumprimos todos os compromissos. Assumimos um compromisso sagrado com o Artigo 5 de que se alguém realmente invadisse nossos aliados da OTAN ou agisse contra eles, nós responderíamos. O mesmo com o Japão, o mesmo com a Coreia do Sul, o mesmo com Taiwan . .Falar sobre isso não pode ser comparado. ”

Um alto funcionário do governo Biden disse na quinta-feira que “a política dos EUA em relação a Taiwan não mudou” e analistas disseram que parecia que Biden tinha falado mal.

A embaixada chinesa em Washington ou o escritório de representação de Taiwan não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Washington é obrigado por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender, mas há muito tempo segue uma política de “ambigüidade estratégica” sobre intervir militarmente para proteger Taiwan no caso de um ataque chinês.

O Artigo 5 é o acordo da OTAN que afirma que um ataque a um membro da aliança é um ataque a todos.

A Coreia do Sul também é aliada em um tratado dos EUA com um pacto de defesa mútua, mas as relações dos EUA com Taiwan, que a China afirma, têm sido informais desde que Washington transferiu seu reconhecimento diplomático para Pequim em 1979.

Alguns acadêmicos americanos proeminentes e outros argumentaram que Washington deveria dar a Taiwan uma garantia de segurança mais explícita à luz da crescente pressão militar de Pequim. Mas o coordenador de Biden para a política Indo-Pacífico, Kurt Campbell, parece desdenhoso, dizendo em maio que há “desvantagens significativas” em tal abordagem.

Bonnie Glaser, uma especialista em Taiwan do German Marshall Fund dos Estados Unidos, chamou a aparente interpretação errônea de Biden de “infeliz”.

“Os Estados Unidos tinham uma obrigação do Artigo 5 para com Taiwan de 1954 a 1979. O governo Biden não está considerando retornar a essa obrigação, como indicam as declarações públicas de Kurt Campbell.”

No início desta semana, o senador republicano John Cornyn tweetou erroneamente que os Estados Unidos têm 30.000 soldados em Taiwan, o que não acontecia desde antes de 1979.

O conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, foi questionado sobre Taiwan nesta semana, chamando-a de “uma questão fundamentalmente diferente em um contexto diferente” do Afeganistão.

“Acreditamos que nosso compromisso com Taiwan … continua forte como sempre”, disse ele, sem especificar qual era o compromisso.