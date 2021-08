Cartões de vacinação falsos da Covid-19 preocupam funcionários da faculdade

San Luis Obispo, CA – Como a variante Delta do Vírus Corona Nos Estados Unidos, um número crescente de faculdades e universidades estão exigindo prova de vacinação COVID-19 para os alunos participarem das aulas pessoalmente. Mas o novo mandato abriu a porta para aqueles que se opõem a obter a vacina para enganar o sistema, de acordo com entrevistas com estudantes, funcionários da educação e policiais.

Professores e alunos de dezenas de escolas entrevistadas pela Associated Press dizem que se preocupam com a facilidade de obter cartões de vacina falsos.

Online, uma pequena indústria surgiu para acomodar pessoas que dizem que não serão vacinadas por motivos pessoais ou religiosos.

Uma conta do Instagram com o nome de usuário “Cartões de vacinação” está vendendo cartões de vacinação COVID-19 laminados por US $ 25 cada. Um usuário do aplicativo de mensagens criptografadas Telegram está oferecendo “Certificados de cartão de vacina COVID-19” por US $ 200 cada.

Parece que um número crescente de consultas a esses sites e outros semelhantes são feitas por pessoas que tentam obter cartões de vacinação renal falsos.

Um usuário do Reddit comentou em um tópico sobre fraude no cartão de vacinação COVID-19, dizendo, em parte, “Eu preciso de um também para a faculdade. Recuso-me a ser uma cobaia”.

No Twitter, um usuário com mais de 70.000 seguidores twittou: “Minha filha comprou 2 identidades falsas online por US $ 50 enquanto estava na faculdade. Enviado da China. Alguém tem um link para os cartões de vacina?”

De acordo com uma contagem do The Chronicle of Higher Education, pelo menos 675 faculdades e universidades agora exigem prova de vacinação COVID-19. Em muitas escolas, o processo de confirmação da vacinação pode ser tão simples quanto enviar uma cópia do cartão de vacinação para o portal do aluno.

Em Nashville, a Vanderbilt University impede a inscrição de um aluno no curso até que seu histórico de vacinação seja verificado, a menos que ele tenha aprovado alojamento médico ou uma isenção religiosa.

A Universidade de Michigan afirma ter implementado um sistema para confirmar a vacinação de funcionários e alunos. Um porta-voz da faculdade disse à Associated Press que a escola não teve problemas até agora com os alunos falsificando cartões de registro para as vacinas COVID-19.

Mas Benjamin Mason Mayer, professor de política de saúde global da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, se pergunta como as instituições podem verificar esses registros.

“Os Estados Unidos, ao contrário da maioria dos países com sistemas eletrônicos, os vacina em um cartão de papel frágil”, disse ele.

Mayer tuitou na semana passada que havia falado com vários alunos que estavam preocupados com o acesso a cartões de vacina falsos e que sabiam de um colega que havia enviado um para a universidade.

“Há uma necessidade de políticas de responsabilidade em vigor para garantir que cada aluno atue no interesse coletivo de todo o campus”, disse ele.

Em um comunicado à AP, a UNC disse que realiza verificações regulares de documentos e que mentir sobre o status de vacinação ou falsificar documentos é uma violação dos padrões comunitários COVID-19 da universidade e pode resultar em ação disciplinar.

“É importante notar que a UNC-Chapel Hill não encontrou nenhum caso de um aluno enviando um cartão de vacina falso. Essas alegações são apenas boatos neste momento”, disse a escola.

Mas outros professores e universidades expressaram preocupação com a alegada falsificação de cartões de vacina. Rebecca Williams, pesquisadora associada do Leinberger Comprehensive Cancer Center e do Center for Health Promotion and Disease Prevention, disse que está alarmada com as alegações, mas não surpresa.

“É por isso que acredito que o desenvolvimento de um pedido de passaporte digital nacional confiável para uma vacina é muito importante para todas as organizações e empresas que desejam exigir comprovante de vacinação para funcionários, estudantes ou empresários”, disse Williams.

A AP conversou com vários estudantes de todo o país que não quiseram ser identificados, mas disseram ter conhecimento de tentativas de obtenção de cartões falsos.

Alguns funcionários da escola admitem que um sistema infalível é impossível.

“Como acontece com qualquer coisa que potencialmente exija certificação, existe a possibilidade de o indivíduo falsificar documentos”, disse Michael Ollenkamp, ​​porta-voz do gabinete do chanceler da California State University. O sistema escolar, o maior do país, supervisiona cerca de 486.000 alunos anualmente em 23 campi.

Os campi universitários são ambientes particularmente desafiadores para controlar a disseminação do COVID-19, já que dezenas de milhares de estudantes se mudam para campi de todo o mundo, disse a Dra. Sarah Van Orman, diretora de saúde da University of Southern California e membro do COVID- 19 força-tarefa da American College Health Association. Em todo o mundo. Mesmo que os alunos falsifiquem seu status de vacinação, ela disse, isso pode ter um efeito limitado.

“Acho que o número de alunos que faria isso seria tão pequeno que não afetaria nossa capacidade de ter uma boa imunidade comunitária”, disse Orman.

Em março, a preocupação com os cartões de vacinação COVID-19 falsos levou o FBI a emitir uma declaração conjunta com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA instando as pessoas a não comprar, criar ou vender cartões de vacina falsos.

O uso não autorizado do selo de um órgão oficial do governo, como o HHS ou os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, é um crime federal que pode acarretar em multa e no máximo cinco anos de prisão.

Em abril, uma coalizão bipartidária de 47 promotores enviou Mensagem Aos CEOs do Twitter, Shopify e eBay para remover anúncios ou links que vendem cartões falsos.

Muitos sites têm palavras-chave na lista negra relacionadas a cartões falsos, mas onde comprar documentos ainda aparece em aplicativos de mensagens, fóruns de bate-papo e na dark web.

Vendedores em sites como o Counterfeit Center e Jimmy Black Market e Quick Document Buying list cartões de vacina COVID-19, certificados e passaportes para venda, alguns dos quais custam 400 euros ou cerca de US $ 473,49.

Um anúncio no Buy Real Fake Passport diz que os vendedores podem produzir cartões de vacinação falsos na casa dos milhares, senão dezenas de milhares, sob demanda.

“Está escondido sob nossos narizes. Se você quiser, pode identificá-lo”, disse Saud Khalifa, fundador e CEO do programa de detecção de fraude Fakespot. “Se virmos sinais de que coisas como o Lollapalooza e outros festivais estão recebendo ingressos falsos para entrar , a tendência continuará nessas universidades.

Em julho, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a primeira fraude criminal federal acusação Inclui cartão de vacinação COVID-19 falso e tabela de vacinação. Julie A. foi presa. Mazie, 41, um médico naturopata em Napa, Califórnia, foi acusado de fraude na Internet e uma série de declarações falsas relacionadas a questões de saúde.

Os documentos judiciais alegam que vendeu cartões de vacinação falsos a clientes que pareciam ter recebido as vacinas Moderna. Em alguns casos, os documentos mostram que a própria Mazie preencheu os cartões, escreveu seu nome e afirmou que Moderna tinha “números de maço” para uma vacina que ela não tinha realmente dado a ela. Para outros clientes, forneci cartões de registro de vacina CDC COVID-19 em branco e disse a cada cliente para escrever que havia administrado nossa vacina Moderna com um número de lote específico.

A exigência de vacinação para assistir às aulas em faculdades e universidades se tornou uma questão política controversa em alguns estados. Faculdades públicas em pelo menos 13 estados, incluindo Ohio, Utah, Tennessee e Flórida, não podem exigir legalmente a vacinação COVID-19 devido à legislação estadual, mas as instituições privadas nesses mesmos estados podem.

Entre os estados que apresentam e aprovam projetos de lei que impedem as instituições de ensino de obrigar as vacinas COVID-19, a violação dos direitos ou liberdades individuais é frequentemente citada como a principal preocupação.

Mas, de acordo com uma declaração da American College Health Association e outras organizações educacionais, essas restrições estão prejudicando a capacidade das universidades de operar de forma plena e segura.

“A ciência da boa saúde pública se perdeu em algumas das decisões que foram tomadas em alguns lugares”, disse Orman. “Nossos líderes políticos nem sempre o bloquearam.”

Alguns estudantes universitários recorreram a plataformas de mídia social, como Twitter e TikTok, para expressar sua raiva a outros estudantes com cartões de vacina falsos.

É incompreensível para os alunos pagarem por cartões de vacinação falsos quando podem obter a vacina COVID-19 de graça, disse Maliha Reda, estudante de engenharia elétrica na Penn State University.

“Estou zangado com isso, pois há mais raiva do que posso descrever agora”, disse Raza. “Seria tolice considerar a vacina gratuita e disponível em todo o país”.