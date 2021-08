Cardeais, Yadir Molina concorda com uma extensão de contrato de um ano

Os Cardinals concordaram com uma extensão do contrato de US $ 10 milhões por um ano Molina corre, relata Katie Wu do Athletic (Link do Twitter) O acordo manterá o jogo 10 vezes All-Star em St. Louis para a temporada de 2022. Molina é cliente da MDR Sports Management.

Não surpreendentemente, as duas partes conseguiram se alinhar nos termos, já que se sabia que estavam em discussões de extensão na semana passada. Molina estava procurando um contrato de um ano que igualasse ou superasse o salário de US $ 9 milhões que ele estava jogando na campanha de 2021, e ele conseguiu exatamente isso. Molina não assinou o acordo até janeiro passado, e foi vocal sobre seu desejo de evitar permanecer no mercado de agente livre novamente desta vez.

Molina não é mais o jogador do calibre de MVP de seu apogeu, mas ainda é um jogador regular e regular mesmo aos 39 anos. Nesta temporada, ele atingiu 0.259 / .304 / .376 com oito creeps em 365 board backs, não muito longe da linha de corte de .268 / .310 / .388 que ele coletou entre 2019-20. Esta é uma produção ofensiva geral abaixo da média, mas ainda funciona bem quando você considera o custo de captura de jogadores. Os recuos coletaram apenas uma marca de 0,228 / 0,307 / 0,391 em torno da liga. A produção ofensiva de Molina se aproxima da média da liga no centro.

Isso sem considerar suas contribuições do outro lado da bola. Molina é visto como talvez o melhor jogador defensivo de sua geração. Tal como acontece com sua raquete, a manopla de Molina se desgastou um pouco com a idade, mas ainda é, sem dúvida, uma vantagem por trás do prato. Molina cortou dezessete das quarenta tentativas de roubo de bases nesta temporada, uma média de 42,5%, muito melhor do que a média da liga de 24,4%.

Além de neutralizar o jogo da corrida, Molina tem fama de ser um dos melhores nos aspectos da caça difíceis ou impossíveis de detectar. Suas métricas de enquadramento antes de elite caíram para quase a média da liga, mas ele ainda se conecta como um receptor viável. Os cardeais, sem dúvida, acreditam que Molina traz um valor intangível de uma perspectiva de liderança para funcionários e clubes.

Molina ainda terá que trazer um pouco mais para a mesa na próxima temporada, mas também está claro que seu legado como um dos melhores jogadores da história da franquia joga com uma paixão de front office para mantê-lo fora do mercado aberto. Nenhum jogador é um jogador ativo da MLB em seu time atual há mais tempo do que Molina, que estreou no St. Louis em junho de 2004. O vencedor de nove Gold Glove foi parte integrante das equipes dos Cardinals nos Campeonatos Mundiais de 2006 e 2011. Existem muitas razões pelas quais o clube não está disposto a arriscar uma repetição do impasse ocorrido fora da temporada passada. Molina tem Eu sugeri que 2022 pode ser sua última temporada; Se for esse o caso, propor uma extensão hoje irá cimentar sua posição como uma rara estrela única da franquia.

Com a conclusão de Molina, os Cardeais devem recorrer a ele Adam Wainwright, outro agente livre iminente que está em St. Louis há décadas. Wainwright estreou em 2005 e liderou a rotação de St. Louis por grande parte dos últimos quinze anos. Apesar de fazer 40 anos este mês, Wainwright tem sido um dos melhores arremessadores da Liga Nacional nesta temporada. Presumindo que ele queira continuar jogando além deste ano, o cardeal terá todos os motivos para considerar uma extensão com Wainwright também.

A extensão de Molina vai empurrar os salários estimados de 2.022 dos jogadores do Cardinals para norte de US $ 90 milhões, de acordo com Contratos de beisebol do berço. Nolan Arenado ($ 35 milhões se não retirado), Paul Goldschmidt ($ 25,33MM), Miles Micholas ($ 17 milhões) e Paul Dejong ($ 6,17 milhões) Junte-se ao Molina como jogadores com contratos garantidos pendentes nos livros. St. Louis também terá que cobrir reivindicações de arbitragem para Jack FlahertyE Harrison BaderE Alex ReyesE Dakota Hudson, E Tyler O’Neill, entre outras coisas. Os Cardinals abriram a temporada de 2021 com um salário estimado em US $ 163 milhões.

St. Louis pode esperar enfrentar a alternância e a bacia do meio neste inverno. apanhador, onde Andrew Kneisner Ele tem lutado em negócios limitados como substituto de Molina, e isso teria sido um ponto de interrogação se a mudança improvável de Molina para outro lugar. Parece que os Cardinals estão prontos para vencer o marido de Molina-Kneissner novamente na próxima temporada, e uma grande possibilidade Evan Herrera O trabalho pode ser feito no meio da temporada mista com vistas a 2023. A maior parte do tempo de jogo atrás da placa no Estádio Bosch cairá para Molina, como tem feito nos últimos 16 anos.