Cardano (ADA) define os níveis de preços mais altos antes da atualização do contrato inteligente

Entrada e saída Hong Kong (IOHK), a empresa de pesquisa de infraestrutura e engenharia de blockchain por trás do desenvolvimento do Proof of Stake (POS) da Cardano.HáA plataforma está a caminho de completar sua missão de contrato inteligente, pois o anúncio da data da bifurcação difícil, que marcará o declínio da nova era, empurrou o preço do token para um máximo de US $ 2,54.

O fator mais específico para a doença de Cardano (Há) A última apresentação foi propaganda Desde a data prevista de Alonzo oferecendo promoção.

Conforme anunciado, o blockchain será um desafio para entregar contratos inteligentes para a rede em 12 de setembro.

Depois de semanas codificando, testando e apresentando terceiros, começando com as trocas e os provedores de carteira, o IOHK quebrará o testnet e o mainnet.

Cardano subiu mais de 27% nos últimos sete dias, pois se tornou a terceira criptomoeda mais valiosa do mundo em capitalização de mercado total, depois da maior criptomoeda, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH)

Com uma capitalização de mercado atual de $ 81,3 bilhões, Cardano está à frente do token Binance original, Binance (BNB), que foi empurrado de volta para o quarto palácio da carta.

aqui estamos. Cardano Dólares ADA, a terceira maior criptomoeda por capitalização de mercado quebra todos os níveis de Fibonacci e estabelece um novo recorde histórico. Mas eu pensei que estávamos em um mercado baixista? 🚀🚀 pic.twitter.com/sbAbPl3ZtG – CustomCrypto (crypto_custom) 20 de agosto de 2021

O lançamento do Alonzo Purple começou há duas semanas e é o culminar de meses de trabalho na atualização mais importante que levará a funcionalidade de contrato inteligente para a rede, inaugurando a nova era Goguen, onde Roteiro pelos desenvolvedores.

Recentemente, a IOHK apresentou o Cardano Stack Exchange, um novo recurso de perguntas e respostas para apoiar os desenvolvedores na construção da rede, onde a comunidade responde a perguntas técnicas.

#cardano A sociedade nunca para de surpreender! Ontem nós te demos #cardano Stack Exchange – Novo recurso de perguntas frequentes para suporte ao desenvolvedor #BuildingOnCardano. Você tem uma pergunta técnica? Inscreva-se em menos de um minuto, pergunte e a comunidade responderá! https://t.co/UsI2iCxK7M – InputOutputHK 20 de agosto de 2021

Enquanto a equipe de desenvolvedores se prepara para a “onda massiva de contratos inteligentes” que chegará à rede em breve, o criador do Cardano Charles Hoskinson, que continua a se atualizar regularmente sobre o progresso do lançamento, alertou sobre o aumento de golpes de streaming ao vivo, já que milhões de dólares, apenas no ecossistema Cardano, são desperdiçados em golpes gratuitos todos os meses.