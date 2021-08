Candidato alemão da CDU luta para reviver fortunas vacilantes

Pesquisa instantânea mostra SPD Scholz para vencer debate na televisão

BERLIM (Reuters) – O candidato conservador à sucessão da chanceler alemã Angela Merkel não conseguiu reviver sua campanha em um acalorado debate com seus principais rivais no domingo, de acordo com uma pesquisa anterior, com pesquisas de opinião mostrando que seu partido estava ficando para trás. Sociais-democratas de esquerda (SPD).

Armin Laschet, o líder dos democratas-cristãos de Merkel (CDU), atacou o candidato do chanceler do SPD, Olaf Schulz, por não descartar uma coalizão com o partido de extrema esquerda Lenke, que busca atingir os eleitores enquanto a CDU se preocupa com sua classificações. .

Mas uma rápida pesquisa com eleitores pelo pesquisador Forsa após o debate mostrou que 36% acreditam que Schulz venceu, à frente dos 30% da candidata do Partido Verde, Annalena Barbock, e 25% Laschet.

“Tenho sentido ventos contrários de vez em quando, como sinto agora”, disse Lachet em seus comentários finais.

“Mas não sentimos todos os ventos da mudança soprando contra nós? Em tempos como estes, precisamos de resiliência, confiabilidade e uma bússola interna. É isso que eu ofereço.”

A Alemanha vai às urnas em 26 de setembro, quando Merkel deixa o cargo de chanceler após 16 anos no cargo e quatro vitórias consecutivas nas eleições nacionais. A partida iminente de Merkel corroeu o apoio à sua aliança conservadora.

Em grande parte da polêmica, Laschet trocou farpas com Barbock, que acusou a CDU e o SPD de fazer muito pouco para combater a mudança climática, especialmente devido às inundações devastadoras neste verão.

“Você obviamente não tem um plano”, disse Barbock sobre os outros dois, prometendo instalar painéis solares em todos os tetos e proibir a venda de carros com motor a combustão a partir de 2030.

Laschet, que está sob o fogo desde que a câmera o pegou rindo durante uma visita no mês passado a uma cidade atingida pela enchente, disse que as políticas de Barbock prejudicariam a indústria alemã.

“A indústria os algema e pede que trabalhem mais rápido”, disse ele. Ele acrescentou mais tarde: “Não sei se os cidadãos entenderam tudo por meio dos programas que a Sra. Burbock acabara de descrever.”

SCHOLZ MANTÉM A CALMA

Schulz, o candidato mais popular nas pesquisas, manteve a calma enquanto o câmbio esquentava, com foco em questões financeiras como impostos e pensões. Ele prometeu “uma sociedade que valoriza o respeito. Respeito por todos.”

“É por isso que precisamos de melhores salários, um salário mínimo mais alto e, claro, pensões estáveis”, disse ele, acrescentando: “Temos que parar as mudanças climáticas causadas pelo homem e garantir que teremos bons empregos em 10, 20 e 30 anos”.

O apoio ao SPD subiu dois pontos na semana passada para 24%, seu maior resultado em quatro anos, de acordo com uma pesquisa do INSA para o jornal Bild am Sonntag. Os conservadores caíram um ponto para 21%, o nível mais baixo em uma pesquisa do Instituto Nacional de Estatística.

Esta é a segunda pesquisa da semana passada que coloca os sociais-democratas na liderança. O apoio aos democratas-cristãos de Merkel e seu partido irmão bávaro, a União Social Cristã (CSU), diminuiu nas últimas semanas.

Em um hipotético voto direto para o chanceler, uma pesquisa do INSA mostrou que Scholz receberia 31% dos votos, em comparação com 10% para Laschet e 14% para Baerbock.

Apesar da liderança do SPD nas pesquisas, eles ainda precisarão cooperar com outros dois partidos para governar.

