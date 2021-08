Camps Tyron Woodley e Jake Paul se envolvem em um debate acalorado após a entrevista coletiva

CLEVELAND – As tensões já estavam altas esta semana entre Jake Paul e Tyrone Woodley, e as coisas pioraram quinta-feira.

Após a entrevista coletiva de Paul vs. Woodley no Hilton, Woodley ouve um membro da equipe de Paul falando sobre lixo para a mãe de Woodley, Deborah, que estava sentada em meio a uma multidão de mídia e campistas. A irmã de Woodley voltou verbalmente ao parceiro de treino de Paul. Woodley tentou cruzar a multidão até sua mãe e o membro da equipe Paul, mas foi impedido.

Ambos os lados trocaram uma linguagem quente e vulgar e houve muitos empurrões e empurrões até que Woodley, sua família e sua equipe foram retirados da sala lotada. Era uma visão feia que poderia ter piorado, mas as cabeças mais frias prevaleceram. Ninguém se feriu.

“Uma coisa que não faço é desrespeitar”, disse Woodley à ESPN depois. “E quando o desrespeito chega à minha mãe, é um problema completo. F — este dinheiro, e – esta bolsa, e -pay-per-view, e – brigas. Quando se trata disso, não será tolerado . “

Jason Miller / Getty Images

Paul Woodley está programado para lutar no domingo em uma luta de boxe. Paul, o YouTuber que se tornou vencedor do prêmio, é conhecido por suas travessuras, fofocas e criação de conteúdo. Woodley é um ex-campeão dos meio-médios do UFC e parece ser o teste mais difícil da jovem carreira de boxe de Paul.

Stephen Espinosa, presidente da Showtime Sports, disse à ESPN que analisará as imagens do acidente para determinar se os dois campos precisam ou não de mais separação ou se é necessária mais segurança.

Nunca é uma coisa boa “, disse Espinosa. “Ainda estamos tentando descobrir a verdade sobre o assunto. Em um nível, eu entendo. As emoções estão altas, e não apenas entre os participantes. Esta foi uma promoção muito quente e às vezes a família se envolve. Acho que houve coisas em ambos os lados que cruzaram a linha. De repente estourou. “Rápido e disperso antes que qualquer coisa aconteça. A verdade é que não é algo que queremos ver, e definitivamente tomaremos medidas para garantir que isso não aconteça não aconteça nesta promoção e, com sorte, em atualizações futuras. “

Paul Woodley concluiu a sessão de fotos tradicional, e Woodley disse que ouviu alguém conversando com sua mãe a alguns metros de distância no salão de baile do hotel. Woodley disse que não importava o que fosse dito.

“Eles não deveriam ter dito nada”, disse Woodley. “Eles não deveriam ter perguntado a ela o que é duas vezes duas vezes. Eu olho, estou tentando me levantar e o ouço balançando com minha mãe. Inaceitável. Eu não me importo quem você é, e qual é a sua nacionalidade. Isso é inaceitável. “

Woodley ficou furioso e exigiu um pedido de desculpas de um membro da equipe de Paul que havia conversado sobre o lixo com sua mãe. Paulo tentou esclarecer o assunto e falar mais bobagens.

“Ele não sabe mais do que isso”, disse Woodley sobre Paul. “Ele não conhece esse estilo de vida. Vou sacudir toda a sala de uma maneira que você nunca viu antes. -. Vou começar a machucar as pessoas. Você vai começar a ver laranja.” [Paul’s team’s colors] Comece a cair e bater no chão. “

Paul disse à ESPN que ficou desapontado com o que aconteceu e acreditava que ambos os lados estavam errados. Ele costumava dizer que ficaria feliz com um incidente que ajudaria a impulsionar a luta, mas ele acabou de falar sobre o Dia da Igualdade da Mulher e como a co-luta principal de domingo terá uma luta feminina: Amanda Serrano x Yamelith Mercado.

“Estou sentado aqui falando sobre o quanto amo minha mãe e o quanto amo minha namorada”, disse Paul. “Então é claro que a mãe de Tyrone começou a discutir. Gostaria que fosse outra coisa. Se fosse outra coisa, eu diria: ‘Uau, vendemos mais pay-per-view’.” Neste dia, do jeito que as coisas foram, não gostei.

Às vezes, acho que esquecemos. Embora me sinta mal, é como se não fosse futebol, onde todos são gentis e respeitosos. Estamos tentando arrancar a cabeça uns dos outros, literalmente. Este é um esporte perigoso. Então é Um lembrete para ir ao domingo que você deve se proteger o tempo todo. ”

Paul disse que não se desculparia com Woodley em nome de sua equipe.

“Não acho que haja necessidade disso”, disse Paul. “Eu só tenho mais dois dias para lidar com ele ou vê-lo. Tenho certeza que todos vão voltar para casa, jantar e superar isso. Somos todos homens e mulheres no final do dia. Não vamos estar chateado.”

Deborah Woodley tem participado das lutas do filho no UFC e é muito respeitada na comunidade do MMA. Ela era famosa por abraçar e dar palavras de incentivo aos oponentes de seu filho, mesmo depois de suas derrotas.

“Não é incomum”, disse Tyrone Woodley sobre a situação. “Isso é desrespeito. Isso é estranho … Ele poderia ter levado meu chapéu, meus óculos de proteção. Ele disse uma piada. Ele poderia até me empurrar. Ele teria levado um tapa, mas ainda assim. A linha.”