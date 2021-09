Caminhamos na ponte suspensa mais longa do mundo no playground natural de Portugal

‘DHree, dois, um e … pule! Raphael gritou: “Nosso guia de rafting.” Meu filho mais novo pulou no ar, não hesitou um momento, mãos agambo, pernas chutadas em vão contra o vazio. Abaixo dele, inchava-se a água gelada e espumosa do rio Pyva.

Minhas emoções aumentaram e eu corri entre o orgulho e o medo súbito enquanto o via desaparecer na espinha. Orgulhoso por ter seguido seu irmão mais velho desde a borda da rocha de cinco metros de altura. Medo de que agora não tenho escolha a não ser fazer o mesmo.

Meu fluxo era desconfortavelmente baixo e silencioso. No momento em que minhas pernas deixaram Terra Firma, deixei escapar um som longo, penetrante e assustador de pânico e adrenalina. Então, Theri! Água por toda parte, meu nariz, minhas costas, meu cérebro. Uau, isso foi bom.

Durante aquela pausa feliz (olhando para trás), a prisão de um mês lavou todos nós três. Este é o plano. À medida que o mercado de turismo de Portugal voltava a funcionar, meus dois filhos e eu decidimos fugir para um fim de semana e encher-nos de entretenimento ao ar livre tanto quanto possível.

O terreno acidentado do Aruka Geopark. Foto: Oliver Paulch

Criamos um repique para isso Aruka Geopark. As montanhas e rios cobertos de urze cobrem uma área de 328 km2, que fica a 45 minutos de carro da nossa casa no Porto. Cercado por aldeias semidestruídas e gado perdido, tornou-se nosso destino para brincar no ar puro do campo e nas montanhas.

No fim de semana anterior, estávamos acampando perto do clássico vilarejo nas montanhas de Kando, construído com pedra rachada local. É abundante na Serra da Freita do Parque, e a proporção de porcos é de três a mais de dois habitantes humanos permanentes.

Nós apreciamos a viagem de 8 km da antiga vila de pit para o vale vizinho Reguf, a leste de Kanto, para pintar, Uma bela vila de pedra no sopé de um vale íngreme. A viagem é inacessível de carro e o inverno é muito frio: o último ocupante saiu há 20 anos. Batedores locais agora o usam como base.

Desta vez, tínhamos um objetivo diferente em mente. Em maio, Aroka Geopark Abriu a nova ponte No Paiva, o 516 chama-se Aroka. Suspensa em um vale íngreme, a passarela de metal atravessa 516 metros de espaço vazio, tornando-se a estrutura mais longa do mundo.

Fãs frenéticos do Guinness Book of World Records, meus meninos (de 11 e 13 anos) testaram seus nervos e o deixaram ir. Mas depois de botar ovos juntos por vários dias, os meninos ficaram dramaticamente quietos depois de colocarem os olhos na ponte pela primeira vez.

O filho mais novo de Oliver Pauls caminha sobre a nova ponte. Foto: Oliver Paulch

“Você primeiro,” o mais jovem disse, movendo seu irmão adolescente para frente. Seu irmão mais velho corajosamente se comprometeu e desceu à superfície da grade de metal com firme determinação. De mãos dadas, seu irmão e eu o seguimos.

Ligeiramente inclinado em cada lado da calçada estreita, há uma cerca de segurança para que não haja chance de voar. Ainda assim, a visão através dos orifícios de grelha da água esfarelada de Piva causou um momento de tensão em meu estômago. O menino mais novo apertou minha mão com força.

Alcançamos a distância após cerca de 15 minutos. Os meninos, inspirados por biscoitos e bravura, voltaram em um salto virtual. Na verdade, o jovem me incentivou a filmar sua jornada solitária em Slow-Mo. “Bridge,” eu disse a ele, enquanto ele olhava para os resultados. “Está tremendo.” Isso é verdade, embora as cenas de tremor sejam mais lentas do que dizem.

Mais uma vez na largada, voltamos nossas mentes para a outra grande emoção do fim de semana: uma tarde de rafting. Nenhum de nós tinha feito isso antes, e novamente, com alguma apreensão, dirigimo-nos ao local da reunião.

Pasadino de madeira no fundo do vale no Geoparque. Foto: Oliver Paulch

Felizmente, há uma passarela de madeira feliz entre nós e os barcos (Pavimento) Corre no vale. Depois de ziguezaguear da ponte para o vale, a passarela de madeira macia cortou um caminho curvo acima da beira da água.

Atração turística à sua maneira, esta trilha nos levou pela selva nativa, seus carvalhos e freixos, amieiros e espinheiros. A altura em que cruzamos nossa ponte logo nos levou a uma tranquilidade pacífica por natureza.

Rafael e seu time feliz Piva Club Logo foi pago. Em algumas horas, cuidamos do modo rápido contínuo, nossa vida nas mãos de nosso especialista Orsman Gonzalo.

Tentamos responder aos seus comandos – “para a frente”, “para trás”, “pare” e, alternativamente, “bonsai” – mas é difícil dizer se somos uma barreira ou uma ajuda. De qualquer forma, foi uma diversão incrível, nossos remos na água e nossas bocas em nossas bocas.

O escritor e os filhos fazem um passeio de barco no rio Pia

No verão, quando o nível da água cai devido às chuvas do rio, Raphael muda seus barcos para barcos. As opções para verdadeiros detritos de adrenalina vão desde canonagem (redução de cachoeiras) e trekking no rio (parkour na roupa de mergulho).

Aruka aprecia muitas outras aventuras além da aventura do Geopark. Como o nome indica, o Local listado pela UNESCO Existem muitas características geográficas, incluindo os fósseis de artrópodes marinhos do período Cambriano e os padrões distintos de “pedras de nascimento” baseadas em magma.

No total, conta com 41 geo-sites designados, incluindo dois museus dedicados aos eventos mencionados acima. Os mais populares são conectados por uma rede de 16 calçadas (incluindo a nossa garagem, não a PR14). Os caminhantes radicais podem chegar a muitos lugares em três ou quatro dias (GR28, 85km).

Mas, por enquanto, terminamos. Terminamos em um leve passeio de bicicleta de domingo no pico plano e coberto de granito da Serra da Freita, mas que oferecia vistas panorâmicas do cinturão norte e centro de Portugal. Nossa casa no Porto ficava a um milhão de milhas de distância. Com prazer, Não é nada, mas.

