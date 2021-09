Brill Berman passa por uma cirurgia na mandíbula dupla e perde 5 kg com dieta líquida

Brill Karina Berman anunciou na segunda-feira que passou por uma cirurgia de mandíbula dupla, também conhecida como osteotomia de mandíbula dupla, para corrigir seu ‘osso maxilar e 9 mm’.

Eu chupei meu dedão [until] Eu tinha 9 anos, o que tornava o céu da boca muito estreito e a sobremordida fazia com que meus dentes não fizessem contato de forma alguma ”, o influenciador de 24 anos – que tem 1,6 milhão de seguidores nas redes sociais – explicar.

Você já pensou na sensação de não poder comer pizza? ou [oh my god] Tentando morder uma cebola em um hambúrguer? Impossível para mim. Tive de usar minha língua para me ajudar a mastigar e engasgar quase todas as vezes que comia. Este Lisp que alguns de vocês reclamaram? Obrigado por isso também.

Brill foi avisada de que, se ela não fizesse o aparelho em novembro passado e fizesse a cirurgia, “quebraria meus quatro dentes nas minhas costas e nunca mais seria capaz de comer quando eu tivesse 27 anos”.

A cirurgia dentária de Berman foi realizada pelos ‘incríveis’ cirurgiões orais Amy Comichel e Glenn Maron no Emory University Hospital Midtown em Atlanta em 23 de agosto.

A co-fundadora da KAB Cosmetics está se recuperando bem graças ao apoio de sua família e da chef particular Tracy Bloom e aos tratamentos IV da Total Body Therapy of Georgia.

Uma vez que os dentes braille estão fechados, eles são derramou 13 libras Por causa de sua dieta líquida composta de Gatorade Zero, sopas, smoothies e jantares de massas misturadas.

‘Comer comida [through] A seringa era realmente horrível. Agora irei para as colheres de bebê, Berman – que tem dificuldade em dormir – admitiu.

Se você tiver alguma receita saborosa de comida mista, por favor, me avise! Fico dizendo a Tracy, por favor, não me deixe ficar com fome o suficiente para preparar hambúrgueres.

Isso parece muito nojento, lol, mas eu já misturei mac n cheese e ravióli e deixe-me dizer, delicioso. Mas nunca mais. Acho que era tudo analgésico, lol! “

Uma morena nascida em Connecticut agora está contando os dias para que ela possa comer macarrão e alimentos macios em quatro semanas e, finalmente, pizza em três meses.

“Estou muito grato por ter feito isso”, Brill jorrou.

‘Eu pego [through] As primeiras duas semanas, que deveriam ser as mais difíceis e fáceis, arejadas! Já me sinto mais alinhado e consigo respirar melhor, principalmente à noite quando ronco e tenho que respirar [through] minha boca.’

Enquanto isso, a famosa mãe de Berman, Kim Zolciak Berman, ficou aliviada em admitir Instastório: ‘Por que você estava um desastre? Muito orgulho do meu filho. Este é um soldado.

A ex-estudante de enfermagem de 43 anos tinha apenas 18 quando deu à luz Brill em 1997 com um ex-namorado não revelado e foi adotada por seu segundo marido, Kroy, em 2013.

Kim e a NFL de 35 anos, do lado de fora, têm cinco filhos mais novos – filha Ariana, 19; Filho de Crowe Jr., fará 11 anos no próximo domingo; Ibn Kash, 9; e os gêmeos Kaya e Kane, 7.

A família sofreu um grande golpe em maio, quando o Bravo cancelou seu programa RHOA Don’t Be Tardi após oito temporadas entre 2012-2020 – de acordo com TMZ.

FOTO DE FAMÍLIA 29 DE NOVEMBRO: O ex-estudante de enfermagem de 43 anos e segundo marido Kroi também tem cinco filhos mais novos – filha Ariana, 19; Filho de Crowe Jr., fará 11 anos no próximo domingo; Ibn Kash, 9; e os gêmeos Kaya e Ken, 7