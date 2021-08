Bose anuncia fones de ouvido QuietComfort 45 com cancelamento de ruído e bateria de 24 horas

Depois de terem debutado em julho no arquivo FCC E Voltar no início deste mês, Bose avança hoje QuietComfort 45. Fones de ouvido. Custando US $ 329,95 e chegando à venda em 23 de setembro, os fones de ouvido QC45 oferecerão cancelamento de ruído ativo, um recurso de som transparente / ambiente que Bose chama de “Modo Aware”, desempenho de chamada de voz atualizado e bateria mais longa, que agora pode chegar a 24 horas . Cobrar. Bose está fazendo um grande alarido sobre o lançamento deste produto, alegando que está “atualizando o fone de ouvido que redefiniu os fones de ouvido”. As pré-encomendas começam hoje.

Disponível em preto ou ‘branco esfumaçado’, eles são muito semelhantes aos seus predecessores QC35 II, com um design mais flexível do que os outros fones de ouvido com cancelamento de ruído premium 700 da Bose. Mas isso significa que, como antes, eles podem ser dobrados para fácil armazenamento em um saco ou pasta. Carga embutida. Bose diz que refinou o design de maneiras sutis: De acordo com a empresa, “dobras e vincos foram removidos dos materiais mais macios e as lacunas entre os componentes foram substituídas por transições suaves.”

Os controles são praticamente os mesmos, com quatro botões na orelha direita e um na esquerda para alternar entre o cancelamento de ruído e os modos de transparência.

Falando nisso, Bose afirma que o cancelamento de ruído dos QC45s faz um trabalho melhor do que os fones de ouvido QC35 II no que diz respeito à eliminação de frequências médias, que são “aquelas normalmente encontradas em trens urbanos, escritórios lotados e cafés”. Enquanto os fones de ouvido com cancelamento de ruído 700 permitem que você personalize a quantidade de cancelamento de ruído aplicada, os QC45s oferecem apenas dois modos: Silencioso e Aware.

O QC45 também está à frente em termos de desempenho do microfone. A Bose incluiu uma matriz de feixe para melhorar o isolamento de som em chamadas, e também há uma “matriz de rejeição” destinada a evitar que sons próximos perturbadores sejam captados e alcancem a pessoa com quem você está falando.

A vida útil da bateria é estimada em até 24 horas de operação contínua. E sim, os QC45s têm um soquete USB-C. Bose diz que o processo de carregamento completo leva duas horas e meia, mas você pode obter três horas de reprodução com uma carga curta de 15 minutos. Como seus antecessores e o NCH700 (ainda à venda), os fones de ouvido QuietComfort 45 suportam emparelhamento multiponto para duas conexões simultâneas.

QC35 IIs serão descontinuados e substituídos por QC45s, mas você ainda poderá encontrar um par de Bose mais antigos até que os varejistas fiquem sem estoque.