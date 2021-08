“cabeças de bate-papo” Foi muito criticado pelos usuários do Android como uma das experiências de usuário e aspectos de design mais irritantes da plataforma. Aqueles que estão incomodados com as chamadas bolhas podem encontrar pelo menos algum alívio com o Android 12, já que o aplicativo Dialer do Google parece estar indo em uma nova direção com os chips.

Android 12 API completa Dedicado a este novo estilo de notificação no estilo batata frita, ele permite que os desenvolvedores exibam diferentes status de chamadas recebidas e em andamento, bem como triagem de chamadas. E agora o discador de ações do Google está usando em alguns casos no Android 12.

A partir da esquerda: cabeça de bate-papo antiquada; novo segmento de chamadas recebidas; Cartão SIM funcionando com tempo de atividade

O novo slide captura a aparência dinâmica do Android 12, com um ícone que parece corresponder exatamente ao app do telefone. Antes de atender uma chamada, é apenas um ícone, mas depois que a outra parte atender, ele exibe um cronômetro para o tempo de reprodução da chamada atual. Clicar nele abre o chamador.

Há também uma notificação redesenhada (visível acima) com botões maiores, melhores e mais, bem como uma sensibilidade geral do material atualizada.

Algumas pessoas notaram que suas bolhas foram substituídas por chips enquanto usavam o aplicativo Phone by Google esta semana enquanto usavam o Android 12 Beta 3.1 (via 9to5Google) Conseguimos obter o novo design do chip em um dispositivo com Beta 4, mas não conseguimos usar um dispositivo Beta 3.1 com a mesma versão do APK Beta. Isso pode ser controlado por outros aplicativos como o Google Play Services, uma tag / fenótipo ainda desconhecido ou alguma outra ferramenta A / B da qual podemos não estar cientes.

Abundância Nossos leitores odiavam o antigo balão de chamada em execução, que aparecia independentemente de os balões estarem habilitados ou não para o aplicativo Dialer nas versões anteriores do Android, e agora parece que isso vai desaparecer. (As bolhas ainda são uma opção de notificação para muitos aplicativos, mas também desapareceram nas configurações do aplicativo discador quando o slide apareceu.)

Se você quiser jogar, você pode verificar as coisas por conta própria com a ajuda APK Mirror E registre seu dispositivo elegível em Android 12 beta Se você ainda não estiver nele.