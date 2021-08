Bom trabalho, Sasa; A ex Lã vai para Portugal

Sasa Vuksanovic não fala português, mas com certeza ouvirá “Bom Tropallo” quando marcar pelo time profissional de basquete SC Lucidania, em Angra, Portugal.

O ex-centro do UH-Hilo, na Sérvia, assinou um contrato de um ano com a equipe, que está em sexto lugar no Portugal-LPB, que vai de outubro a junho. Vuxanovic com 1,80 m de altura teve uma média de 15,8 pontos e 9,6 rebotes por jogo para os Vulcanos na última temporada,

Se ele fizer o que fez pelos vulcanos, bater com as duas mãos e voltar e fazer com que todos se sintam seu melhor amigo, sem dúvida Vukshanovich ouvirá “Bom Traballo”, que significa um bom trabalho.

“Eu me sinto incrível agora porque posso finalmente me concentrar no basquete e fazer o que eu mais amo”, disse ele. “Nunca lá fui, mas sempre foi a minha paixão. Já ouvi muitas coisas boas sobre Portugal e parece um país lindo.

“Eu pesquisei um pouco, não muito. Prefiro fazer isso pessoalmente do que pesquisar online.

Então, aqui está uma pesquisa gratuita para você Sasa: ​​cerca de 1.500 milhas da Sérvia a Portugal, a mesma distância de San Diego a Seattle, se você jogar algumas centenas de milhas. Bacalhau salgado e arenque assado são pratos nacionais. As praias de Portugal Algarve vão competir com as melhores do Havai. A arquitetura foi de 1500 a 1800 e Portugal tinha um poderoso império marítimo.

Enquanto toma banhos de sol na bela praia do Alcarve, Vuksanovich pensa que perdeu muito de Hilo dois anos depois.

“Vou sentir falta do espírito Aloha, do lindo mar, da energia e do clima naturais e mais bonitos do Havaí”, disse ele.

Vuksanovic deve acertar exatamente 18-9 e um time que chegou às semifinais do campeonato em 2007, 12 e 14.

Sem dúvida, seus pais estavam orgulhosos.

“Eles estão muito felizes comigo porque sabem o quanto trabalhei duro para me colocar nessa situação”, disse ele. “Eles estão muito felizes e orgulhosos.”

Para sonhar em jogar a bola profissional para futuros jogadores Vulcans ou BIIF, Vuxanovic deu o último arremesso com a mão esquerda. Ele ingressou no SC Lucidania através do seu agente de Luxemburgo.

“Não tenha medo de sair do tribunal ou sob quaisquer circunstâncias, sempre confie em si mesmo”, disse ele. “Trabalho duro sempre compensa.”

Enquanto isso, o ex-destaque do Vulcan, Cuba Harrison, completou sua primeira temporada profissional pela equipe campeã do CB Dorms na Espanha, jogando na quarta divisão e avançando para os playoffs.