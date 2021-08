Bolsas asiáticas movimentam-se perto das mínimas do ano, Nova Zelândia mantém taxas de juros estáveis ​​Por Reuters

© Reuters. Um investidor observa um quadro de preços de ações em uma corretora em Pequim, China, 3 de janeiro de 2020. REUTERS / Jason Lee



Escrito por Alon John

HONG KONG (Reuters) – As ações asiáticas caíram perto das mínimas do ano até o momento na quarta-feira, apesar das quedas durante a noite em Wall Street, enquanto o banco central da Nova Zelândia desafiou as expectativas de não aumentar as taxas de juros, já que o país está bloqueado devido a casos de COVID. 19 variável delta.

O dólar da Nova Zelândia caiu para uma baixa de nove meses de $ 0,6868 após a decisão do Banco da Reserva da Nova Zelândia, mas se recuperou rapidamente, subindo novamente para $ 0,6933, com os investidores digerindo expectativas mostrando que os legisladores ainda esperam aumentar as taxas de juros nos próximos meses.

“Eles disseram para não ir, porque você tem COVID e muita incerteza. Espere algumas semanas, deixe a fumaça se dissipar e o ciclo de aperto ainda continua”, disse Imre Speizer, chefe de estratégia da Nova Zelândia na Westpac. .

Nos mercados de ações, o índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão subiu 0,45%, fechando cinco sessões consecutivas de quedas, mas ainda negociando perto das mínimas do ano até a data em julho.

“A narrativa sobre o pico de crescimento econômico no segundo ou terceiro trimestre já está voltando para casa”, disse Keri Craig, estrategista de mercado global do JPMorgan (NYSE: Asset Management).

“Os investidores estão tentando equilibrar a reabertura das economias com taxas de vacinação mais altas, mas também estão vendo os efeitos da variável delta difusa e isso se reflete nos dados econômicos fracos que têm sido surpreendentemente negativos nas últimas duas semanas, ”Craig disse.

A China divulgou na segunda-feira um crescimento anual do PIB de 7,9% no segundo trimestre, abaixo das expectativas de 8,1% em uma pesquisa da Reuters com economistas.

Mas o sentimento foi mais revitalizado na quarta-feira, impulsionado por um declínio nos casos COVID relatados na China.

As ações chinesas de primeira linha subiram 0,66%, o benchmark de Hong Kong subiu 0,71% e as ações sul-coreanas se recuperaram de uma sequência de derrotas de oito dias para subir 0,82%.

Ele subiu 0,57%.

Da noite para o dia, Wall Street caiu depois que as vendas no varejo caíram menos do que o esperado e as avaliações ficaram cada vez mais esticadas. Perdeu 0,71% depois de bater um novo recorde na segunda-feira. ()

“No mercado de hoje, achamos extremamente difícil encontrar ações subvalorizadas para recomendar aos investidores”, disse Dave Sekera, analista sênior de mercado dos EUA da Morningstar Research Services.

Os futuros de ações dos EUA mudaram pouco no pregão asiático, caindo 0,01%.

Nos mercados de câmbio, o dólar atingiu uma alta de nove meses em relação ao euro e se estabilizou perto do pico recente em relação a outras moedas importantes, já que os temores do coronavírus emergente levaram os investidores a reduzir sua exposição a moedas mais arriscadas.

O petróleo subiu nas horas asiáticas depois de cair por quatro sessões em resposta à alta do dólar e aos temores de um aumento nos casos de coronavírus.

O índice subiu 0,11%, para $ 66,66 o barril.

O retorno sobre o índice de referência foi de 1,2684% em comparação com seu fechamento nos EUA em 1,258% na terça-feira