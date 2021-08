BMW constrói carro novo na fábrica da Carolina do Sul

“No final do ano, faremos um anúncio para construir outro carro de luxo dessa fábrica”, disse Zipse a Phil LeBeau, da CNBC. “Crow Box”. “Não é um modelo novo, é um modelo completamente novo, de ponta para o mercado dos Estados Unidos, mas também para o mercado global.”

BMW Ela vai revelar um novo carro ainda este ano, que será construído em sua fábrica na Carolina do Sul, disse o CEO Oliver Zipse à CNBC.

Zipse disse que a BMW atualmente exporta cerca de 70% dos carros que produz na fábrica dos EUA. Ele se recusou a revelar outros detalhes sobre o novo carro.

A empresa de inteligência automotiva LMC Automotive espera que a BMW comece a produzir um novo crossover chamado X8 na fábrica a partir do próximo ano. O carro deve ter duas carreiras baseado no atual X7 de três carreiras da BMW.

Zipsi disse que a empresa “apóia totalmente” a meta do governo Biden de possuir metade da indústria automobilística As vendas serão de carros elétricos até 2030. Mas ele disse que essa meta não seria alcançada com a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos de hoje.

“Com a infraestrutura de hoje, não vamos chegar lá, mas é claro que temos 10 anos para construir juntos uma infraestrutura para as necessidades de transporte e assim por diante”, disse ele. “E acho que com as metas de infraestrutura que o governo Biden estabeleceu, acho que há pelo menos uma boa oportunidade de chegar muito perto desse mercado.”

