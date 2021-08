Blue Jays adquire Mallex Smith

Blue Jays adquiriu um jogador defensivo Mallex Smith Dos vermelhos No beisebol americano, Chris Helburn-Trinkle. Presumivelmente, como acontece com a maioria das trocas pós-prazo, os Jays simplesmente enviaram o dinheiro para Cincinnati em troca.

Smith foi elegível para a troca em virtude do fato de que ele está jogando a temporada de 2021 em um contrato da liga secundária e não foi convocado para o Majors ou demitido por outro clube nesta temporada. O jogador de 28 anos abriu a temporada com um contrato na liga secundária com o Mets, mas não apareceu em nenhum jogo por eles. Ele quebrou o pé no início de seu mandato com a organização e foi cortado em meados de junho. Ele assinou com a Cincinnati logo em seguida e logo estava pronto para se encaixar na maior filial dos Reds em Louisville.

Não foi uma temporada particularmente frutífera até agora para Smith na Triple-A, com uma sequência de rebatidas de apenas .231 / .296 / .292 em 22 jogos e 71 aparições no tabuleiro desde que se recuperou o suficiente para entrar em campo. Ele ultrapassou quatro bases em seis tentativas com Louisville, e sua capacidade de continuar acumulando esses assaltos é seu principal trunfo.

De 2017 a 2019, Smith lutou 0,262 / 0,332 / 0,367 em 356 jogos com os Rays e Mariners, conectando em 10 home runs, 54 duplas, 23 triplas e roubando 102 bolsas em 128 tentativas (79,7 por cento). Ele postou 40 temporadas consecutivas em 2018-19 – incluindo uma em que suas 46 bases roubadas lideraram toda a Liga Principal de Beisebol.

É improvável que Smith seja uma escolha imediata para Jays no campo externo. Toronto tem Lourdes Gurriel Jr.E George SpringerE Tuscar HernandezE Corey Dickerson E Randall Grechuk Está tudo na lista da Major League no momento, então Outfield não é exatamente um lugar para se estar. No entanto, a escalação será expandida para 28 jogadores em setembro, e Smith não apenas fornecerá alguma cobertura em caso de lesões, mas também um potencial especialista em corrida e defesa se Jays achar adequado usar um dos pontos extras da escalação dessa forma.