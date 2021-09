Bloomberg: Apple Watch Series 7 exibirá 16% mais tela, rostos exclusivos

Novo relatório de Bloomberg Hoje fornece detalhes adicionais sobre o que esperar do Apple Watch Series 7 deste ano Relatado anteriormente Que o Apple Watch Series 7 virá com novas capas exclusivas para tirar proveito de sua tela maior, o relatório de hoje fica ainda mais específico sobre o que esperar.

O relatório confirma que a Apple planeja comercializar o Apple Watch Series 7 disponível nos tamanhos 41 mm e 45 mm.

Primeiro, Bloomberg Ele diz que os novos tamanhos de 41 mm e 45 mm se referem à dimensão vertical do case. A tela do Apple Watch terá cerca de 1,9 polegadas no modelo de 45 mm, ante 1,78 polegadas no modelo atual de 44 mm. O modelo de 45 mm tem uma resolução de 396 x 484 pixels, em comparação com os 368 x 448 pixels da Série 6. Isso dá ao Apple Watch Series 7 16% mais pixels do que seu antecessor.

Como tal, isso dará ao Apple Watch Series 7 espaço adicional na tela para novos mostradores de relógio. Bloomberg Ele detalha os novos mostradores do relógio, que incluem Modular Max, Continuum e um novo mostrador de hora mundial:

O Modular Max exibirá a hora digitalmente junto com uma pequena complicação com múltiplos maiores correndo ao longo da tela empilhados uns sobre os outros abaixo. Esta é uma atualização do atual Infograph Modular, que só pode mostrar uma grande complexidade.

O ‘Continuum’ mudará com base na hora atual e no fluxo do relógio.

A interface do relógio mundial – chamada internamente de Atlas e World Timer – permitirá ao usuário ver todos os 24 fusos horários de uma vez. Um disco externo mostra os fusos horários, enquanto o disco interno mostra a hora em cada local. Os usuários poderão escolher ver a hora digital ou analógica. Este relógio é semelhante ao que ficou famoso por Patek Philippe, Breitling e Vacheron Constantin.

Como você deve se lembrar, o mostrador do cronômetro transformou o mundo em uma forma aparência De volta à WWDC.

Além desses novos rostos, Bloomberg Ele também acrescenta que a Apple está desenvolvendo novos rostos para as versões Hermes e Nike do Apple Watch. Você está testando um novo rosto Hermes com “números que mudam de hora em hora” e um novo rosto Nike com números que se movem com base em seus movimentos.

Ansioso para 2022, Bloomberg Ele diz que a Apple está planejando uma versão atualizada do Apple Watch SE, um novo modelo robusto, o chamado Apple Watch Series 8. Conforme relatado anteriormente, a Apple também está planejando um sensor de temperatura corporal já no próximo ano.

