Blasphemous Metroidvania Obtém Mais Conteúdo Para Download, Sequel Em 2023

infidelidade, O Uma alarmante plataforma 2D Lançado pela primeira vez em 2019, ele terá outra expansão no final deste ano, bem como uma sequência completa em 2023, os desenvolvedores anunciaram durante o Indie Games Show na Gamescom.

Uma rara história de sucesso no Kickstarter, infidelidade Isso gerou um interesse bastante precoce no poder de suas imagens sombrias da Inquisição Espanhola, o que a ajudou a superar sua meta inicial de US $ 50.000 para, eventualmente, terminar Arrecadou mais de $ 300.000. Desde o seu lançamento, há dois anos, o único Metroidvania foi atualizado com frequência, adicionando New Game +, dublagem completa em espanhol, modo Boss Rush e até manchado com sangue Crossover para a versão base.

O belo trailer animado acima representa infidelidade O protagonista O Penitente vence novos inimigos, incluindo uma freira muito determinada com uma lança e um trio de rostos gigantes em prantos. E embora o vídeo forneça muito poucas informações sobre a próxima expansão, Feridas ao entardecer Parece que é para encerrar a coisa toda infidelidade A narrativa antes do lançamento da parte mais misteriosa de 2023, que é brevemente brincada com apenas um algarismo romano.

“Estamos muito animados em finalmente anunciar que começamos infidelidade sequência “, disse o desenvolvedor The Game Kitchen IGN. “A comunidade demonstrou muito amor pelo primeiro jogo e mal podemos esperar para compartilhar mais quando pudermos!”

infidelidade Está localizada em Cvstodia, uma terra dominada pela estrita adesão a uma religião fanática. Eu encontrei Uma experiência muito perturbadora Por causa da minha própria história com religiões arrogantes. Em termos de jogabilidade, infidelidade é um dos melhores Metroidvanias da era moderna, combinando plataformas intensas, almas– Como chefes e contadores de histórias, ótima estética para fazer algo totalmente único no mundo dos videogames.

Se você perdeu infidelidade A princípio, está disponível atualmente no PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.