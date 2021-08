Bitcoin se prepara para enfrentar US $ 50 mil com os comerciantes de futuros fazendo ‘modesta baixa’ no BTC

Bitcoin (BTC) se aproximou de US $ 50.000 em 22 de agosto, com os temores de um rompimento de baixa.

Gráfico de velas de 1 hora BTC / USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

Sinais de “modesto baixista” acompanham o rally de US $ 50.000

informação de Cointelegraph Markets Pro E TradingView BTC / USD mostrou uma alta de $ 49.830 no Bitstamp no domingo – um recorde em si mesmo para três meses.

O fim de semana provou poder persistir em níveis mais altos, com volumes ainda mais baixos não provocando um retrocesso.

“Até agora, muito bom para o BTC”, Trader e Analista Rekt Capital resumir.

No entanto, conforme os US $ 50 mil se aproximam, as preocupações sobre a força geral do mercado começam a aumentar.

Conforme observado pela observação dos indicadores materiais nos recursos, os hábitos dos traders apontavam para a crença na volta das mínimas. Uma configuração de futuros envolveu $ 32.000 e $ 34.000 para as liquidações do final de agosto e setembro, respectivamente.

Esta conta discutir, foi “modestamente baixista”.

“Além disso, ainda temos muitos lances chegando a 50 mil, o que sugere que fomos rejeitados aqui”, acrescentou ela, destacando ainda as “taxas de financiamento excessivas nas bolsas”.

Tabela de preços de financiamento de Bitcoin. Fonte: Bybt

Essa perspectiva está naturalmente em linha com o consenso geral entre analistas, em particular com modelos de estoque para fluxo e seu criador. ”pior cenárioPreços mínimos a cada mês.

Para agosto, isso está em $ 47.000, enquanto a previsão de setembro de $ 43.000 é menor apenas por razões técnicas, como o Plano B explicou esta semana.

Set $ ​​43K palavra-chave / pior caso não é um erro de digitação. A ligeira diminuição se deve aos dados. No entanto, é a estimativa do pior caso, e meu caso base, claro, é a estimativa S2F. Além disso, o pior caso / terreno de outubro de $ 63K está mais em linha novamente. Portanto, setembro é apenas um sinal de dados, não se preocupe. https://t.co/tj6SSwSzKR – Plano B (@ 100 trilhões de dólares) 16 de agosto de 2021

$ 50.000 para atingir um recorde histórico

Um comerciante popular conhecido como John Wick no Twitter estava igualmente otimista.

Relacionado: Análise de preço 8/20: BTC, ETH, ADA, BNB, XRP, DOGE, DOT, SOL, UNI, BCH

“Até agora, há preocupações de que haja medo de distribuir US $ 50.000 na frente da licitação.” Ela disse Como parte dos comentários sobre o Bitcoin lidando com a significativa marca de $ 50.000.

“Se conseguirmos superar essa área de resistência, vou me sentir mais confiante em relação ao ATH este ano.”

Gráfico BTC / USD anotado. Fonte: John Wick / Twitter

No momento em que este artigo foi escrito, o BTC / USD está sendo negociado por pouco mais de US $ 49.000, antes do retorno de traders profissionais e instituições na segunda-feira.