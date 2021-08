Bill Maher surpreendido por Greg Gutfield, ‘O Novo Rei da Noite’: ‘Fox News Found Something Good’

host em “tempo real” Bill Maher Ela parecia espantada com o sucesso do Fox News Late Night Show “Gutfeld!”

“Há um novo rei da madrugada e seu nome é Greg Gutfeld”, Maher deu início ao painel de discussão de seu programa na sexta à noite, apontando para uma manchete recente da Newsweek que dizia: “Greg Gutfield é o rei da madrugada enquanto supera a Fox News. Colbert, Kimmel Fallon. “

“A Fox News encontrou algo bom”, disse Maher ao comitê. “Eles podem zombar dos liberais e fazem isso com grande sucesso.”

O comediante liberal apresentou sua filosofia sobre por que a “comédia conservadora” não existe … ainda.

Maher incita a retirada de Biden do Afeganistão: “Os adultos estão de volta à ação” e alguns “por quê?”

“Ao longo dos anos me perguntaram: ‘Por que não existe uma comédia conservadora?'” E eu sempre respondia, e achava que era a resposta correta, disse Maher, ‘não há alimento bom para isso’.

“Você sabe, os liberais não são loucos. Essa tem sido a minha resposta por muitos anos … Agora, eu não acho que seja a mesma situação”, continuou ele. “Eu sempre digo aos liberais: ‘Se o que você está dizendo soa como um título de cebola, pare’. E é por isso – é por isso que há uma abertura para a comédia conservadora, porque quando estátuas de Abraham Lincoln são demolidas nas terras de Lincoln, Lincoln terra abole Lincoln ‘. “, é o título principal da cebola.

“Você sabe, ‘Crianças de três anos escolhem seu gênero’ é um dos títulos da Cebola. Você sabe, muitas dessas coisas acontecendo na esquerda agora, é, você sabe, ‘Seattle vota para descriminalizar o crime. ‘”Agora, o problema é que eles não sabem como a comédia funciona, mas se eles encontrarem alguém que saiba, eles podem … porque a comédia vai onde está o engraçado. E há engraçado tanto na esquerda quanto na direita . ”

A jornalista liberal Katie Kay comparou “Gotfield!” Para o “Trump Rally”, isso é “escrito de forma mais sucinta”.

Ralph Reed, presidente conservador da Faith and Freedom Alliance, reclamou que a programação liberal de madrugada havia se tornado pontos de discussão democratas “esperados”.

“A câmera é um meio muito penetrante”, disse Reid a Maher. “Não há onde se esconder. Ou você tem o talento ou não”. “E eu conheço Greg. Ele é engraçado. Ele é inteligente. Ele é rápido. Especialmente quando você o coloca em um time como eles fizeram, onde ele pode jogar contra outras pessoas, funciona.”

Enquanto Kaye reclamava que o programa de Gutfeld era “previsível demais”, Maher respondeu.

“Posso dizer o mesmo sobre os outros programas. Claro”, disse ele.

“Essa é a única opinião real que existe. Se você não tem uma opinião real, não vá na frente do público que chega porque eles não gostam”, disseram os telespectadores.

“E eles estão lá mais para aplaudir uma opinião que já sustentam do que para rir. E isso mudou.”

“Quando tudo se tornou uma questão de política?”, Perguntou Reid. Observando que veteranos da comédia, como Johnny Carson e Jay Leno, eram “algozes iguais” e “acertavam os dois lados”, Maher concordou.

“Eles certamente fizeram a política no monólogo, mas fizeram no meio do caminho – você nem sabia em quem Johnny votou”, disse Maher. “Tudo se tornou partidário … é mais importante torcer para o seu time do que rir de verdade.”

Como noticiou a Newsweek, “Gutfeld!” Audiências maiores do que Jimmy Fallon na NBC, Jimmy Kimmel na ABC e Stephen Colbert na CBS “pela primeira vez em toda a semana de 16 a 22 de agosto.

Ao longo da semana, o programa de Gutfeld marcou 2 milhões de espectadores todas as noites e 405.000 no principal grupo demográfico do anunciante, o grupo de 25-54 anos, enquanto Colbert foi o próximo melhor com 1,89 milhão com 395.000 na demo principal. Fallon entrou terceiro e Kimmel em quarto lugar, ele escreveu “Newsweek”.