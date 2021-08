Bill Maher defende Matt Damon – ‘Um dos homens mais amados de Hollywood’ – da polícia de Bad Wack

Bill Maher Ele lançou seu clipe de Novas Regras contra um alvo favorito, a cultura do despertar, desta vez em defesa de Matt Damon, agora “andando pelas areias movediças da cultura da abolição” para admitir que usou uma calúnia gay lançada quando atingiu a maioridade em Boston, mas ele parou.

Bem, ele está atrasado para a festa. Podemos dizer: ‘Ei, que bom que você pôde fazer isso.’ Ou poderíamos dizer: “Você chegou mais tarde do que veio”. Morra ”, disse o apresentador da HBO Tempo real com Bill Maher, chamando Água parada Estrela de “Um dos homens mais queridos de Hollywood, com impecáveis ​​credenciais liberais”.

Mais prazo

(Damon disse em uma entrevista ao Sunday Times da Grã-Bretanha que recentemente parou de usar o termo depreciativo para gays depois que sua filha explicou a ele por que era abusivo.)

“Há muitas pessoas neste país movidas não pelo que realmente acreditam, mas pelo que fará o Twitter interagir com elas com curtidas e tweets. Isso é chamado de má-fé”, disse Maher, postando nas manchetes do Damon News, incluindo um da Fox – “Matt Damon não é uma pessoa terrível, ele é apenas um ignorante.”

“Sério? … Ele tem uma instituição de caridade de água potável e entrega comida no Haiti. O que você fez, o escritor principal de Fox? E ainda assim ele é sempre parado pela polícia vigilante.”

Atualmente Ele começou com Maher falando sobre discriminação urbana com Martin Short e Steve Martin antes da estréia de sua nova série de comédia Hulu Dark. Apenas assassinato no prédio. Maher disse que “o cabelo branco de Martin quando ele tinha três anos” foi uma grande jogada, porque o ícone da comédia sempre parece o mesmo.

A história continua

Martin disse que “nunca pensou sobre a morte”.

Pintura Donna Brasil (agora um EUA hoje colunista e Boletins informativos Colaborador) e o correspondente adjunto de notícias Michael Moynihan falou sobre a mudança climática e a rápida tomada de controle do Afeganistão pelo Taleban desde que o presidente Biden retirou as forças dos EUA – um tópico que é difícil de brincar. “É terrível. Há vinte anos que estamos lá. É como quando Sean Hannity foi para o ensino médio”, disse Maher.

Melhor prazo

Registrar para Boletim informativo de prazo. Para as últimas notícias, siga-nos no o FacebookE Twitter, E Instagram.