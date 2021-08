Biden fala à nação sobre o Afeganistão e a aquisição do Taleban

[The stream is slated to start at 3:45 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

WASHINGTON – O presidente Joe Biden deve se dirigir à nação na Casa Branca na tarde de segunda-feira, após a queda dramática do governo nacional afegão perante o Taleban.

Os comentários de Biden, marcados para 15h45 ET, serão os primeiros desde então Combatentes do Taleban tomaram o palácio presidencial na capital afegã, Cabul No fim de semana, um acontecimento surpreendente marcou o fim de uma tentativa de 20 anos liderada pelos Estados Unidos de criar uma democracia estável no país.

A decisão do presidente de se dirigir à nação vem em meio a crescentes críticas ao modo como seu governo está lidando com a situação e aos seus apelos para quebrar o silêncio.

Apesar do exército afegão em número muito menor, que há muito tem sido auxiliado pelas forças da coalizão dos EUA e da OTAN, o Taleban obteve uma série de avanços chocantes no campo de batalha nas últimas semanas.

O avanço do Taleban, estimulado em parte pelo êxodo das forças da coalizão dos EUA e da OTAN, levou os países ocidentais a enviar tropas a Cabul para evacuar as embaixadas em meio a uma situação de segurança em deterioração.

Muitos afegãos, desesperados para deixar o país, Lotado na pista do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul O medo também se espalhou pela cidade após a conquista do Taleban.

Na semana passada, Biden disse a repórteres na Casa Branca que Ele não se arrependeu de sua decisão de retirar as forças dos EUA do AfeganistãoUm movimento que efetivamente encerraria a guerra mais longa da América.

Em abril, Biden ordenou que o Pentágono se retirasse Forças dos EUA do Afeganistão Em 11 de setembro, disse ele, a decisão foi tomada a todo vapor com as forças da coalizão da OTAN.