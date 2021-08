Beija-flores fêmeas que usam penas masculinas são menos assediadas

Brian Sullivan / Macaulay Library no Cornell Lab of Ornithology



Os beija-flores são conhecidos por seus voos rápidos, cores brilhantes e sua constante necessidade de comida para apoiar suas atividades de alta energia.

Os beija-flores machos jacobinos de pescoço branco têm plumagem azul, verde e branca, enquanto a maioria das fêmeas adultas tem uma aparência verde mais neutra. Mas algumas mulheres realmente se parecem mais com os homens, e descobrimos que há vantagens claras nessa declaração de moda.

Uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade Cornell estudou colibris de pescoço branco no Panamá e descobriu que quase 30% das fêmeas adultas se pareciam com machos. Os beija-flores são um pouco incomuns, pois todos os jovens apresentam uma plumagem masculina. Os machos adultos mantêm essa aparência, enquanto a maioria das fêmeas crescem em cores suaves.

“Nossos testes descobriram que as fêmeas típicas, menos coloridas, foram assediadas significativamente mais do que as fêmeas com penas semelhantes às dos machos”, disse o ornitólogo Jay Falk, agora na Universidade de Washington. Em uma declaração de Cornell na quinta-feira,. “Como as fêmeas dos machos com penas exibiam menos agressividade, eles eram capazes de se alimentar mais do que o normal – uma vantagem distinta.”

Gillian Dettner, Cornell Lab of Ornithology



Falk é o autor principal de A. Artigo de pesquisa sobre beija-flores publicado na Current Biology esta semana. Os pesquisadores marcaram as aves para monitorar suas refeições em uma série de comedouros. O estudo descobriu que os machos com penas fêmeas gastam cerca de 35% a mais em nutrientes do que as fêmeas normais.

Os pesquisadores também monitoraram o comportamento dos beija-flores em relação às versões empalhadas dos pássaros e descobriram que aqueles com penas femininas recebiam atenção sexual mais agressiva.

Nas palavras de Cornell, “A fêmea jacobina de pescoço branco mantém a plumagem masculina de seus filhos por motivos sociais. Ela evita os valentões por se parecer com ela.”

Os beija-flores do estudo não estão sozinhos. Existem outros tipos de colibris com algumas fêmeas usando a plumagem dos machos. A capacidade de reduzir o assédio social e ter mais sustento em um ambiente competitivo é um grande motivo para estarmos entusiasmados com o visual inspirado na moda masculina.