Beija-flores fêmeas evitam o assédio sexual sendo vistosas

Os pássaros iguais caem juntos, especialmente ao tentar evitar o assédio sexual.

De acordo com um novo estudo, algumas fêmeas do colibri se disfarçam como seus homólogos do sexo masculino para evitar o assédio dos selvagens.

É amplamente conhecido que os pássaros machos tendem a ter plumagem mais lustrosa do que as das aves fêmeas – uma adaptação do ritual de acasalamento que os cientistas acreditam que ajuda a atrair parceiros.

No entanto, um grupo de jacobinos de pescoço branco no Panamá chamou a atenção de cientistas recentemente quando eles encontraram mulheres com a mesma cabeça azul brilhante, ombros verdes e barrigas brancas peroladas dos homens, em contraste com a plumagem verde pálida e branca de a maioria das mulheres.

Pesquisadores No Laboratório Cornell de Ornitologia De acordo com o Smithsonian Institution for Tropical Research, cujo trabalho foi publicado quinta-feira na revista Current Biology, quase 20% das mulheres eram desse tipo radical. Os cientistas notaram que eles parecem se beneficiar de menos ataques do que os homens, como cliques e “batidas”, especialmente na hora de comer.

Um novo estudo revela que algumas fêmeas de colibris jacobinos de pescoço branco adotam plumagem lustrosa para evitar o assédio de machos selvagens, resultando em menos brigas no alimentador. Alami Stock Photo

É uma das primeiras evidências a sugerir que a coloração dos pássaros pode ser o resultado da “seleção social assexuada” dentro de uma espécie. pesquisa anterior Ela indicou Os pássaros machos e fêmeas são cada vez mais inspirados uns nos outros quando se trata do brilho de suas penas – o que os cientistas acreditam ser parte de um mecanismo de defesa em evolução.

Notavelmente, a equipe Cornell Smithsonian, liderada pelo ornitólogo Guy Falk, reconheceu que todos os colibris jacobinos jovens são coloridos, assim como os machos – uma diferença de quase todas as outras espécies de pássaros e vice-versa. Na verdade, a maioria dos pássaros machos e fêmeas começam com uma pelagem tênue que se torna sua com o tempo.

A fêmea do colibri jacobino de pescoço branco tem uma pelagem verde e branca (à esquerda), enquanto os machos exibem tons de azul, verde e branco. Cortesia da Elsevier

“Era incomum encontrar [a species] Falk disse: “Onde os jovens pareciam homens.” na situação atual. “Portanto, estava claro que algo estava em jogo.”

O estudo envolveu a preparação de beija-flores empalhados e a observação de como pessoas reais se comportam em relação a bonecos de diferentes gêneros e cores. O que eles descobriram foi que colibris fêmeas de cores vivas eram capazes de acessar os alimentadores com frequência, aparentemente graças à sua plumagem majestosa. Ao mesmo tempo, a fêmea sombria resistiu a um grau maior de agressão do que o colibri macho vivo.

Por outro lado, a prosperidade pouco convencional de alguns colibris não os favorece na cena do acasalamento.

Os beija-flores machos jacobinos de pescoço branco atacam fêmeas de cores vivas com menos frequência do que suas contrapartes tradicionais. No entanto, as fêmeas que vagavam com penas brilhantes eram frequentemente ignoradas por seus futuros companheiros. Cortesia da Elsevier

“Se as fêmeas com plumagem masculina são o resultado da seleção sexual, os machos podem ser atraídos por machos com plumagem”, explicou Falk. “Não funcionou. O jacobino de pescoço branco macho ainda mostrava uma preferência clara pela típica fêmea adulta de penas.”

Mas a menina deve comer.