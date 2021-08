Bears QB Andy Dalton anunciou que estava na hora e os fãs se divertiram

Enquanto o nível de empolgação em torno do zagueiro novato do Bears, Justin Fields, atingiu o auge, o veterano Andy Dalton continua sendo o zagueiro principal do time rumo à primeira semana da temporada regular.

Dalton se reuniu com a mídia na quarta-feira, onde foi questionado sobre o barulho nos campos que prendiam o acampamento dos Bears, e que os cantos do Fields foram notados pelos fãs do acampamento, online e em praticamente toda a área de Chicago.

Embora Dalton adore o apoio dos fãs do Bears, seu foco continua em melhorar a si mesmo e levar seu time à vitória.

“Eu quero os fãs atrás de mim e deste time e todo esse tipo de coisa? Sim”, disse Dalton. “Eu quero eles atrás de Justin? Claro que quero. Mas esse não é o meu foco, não posso me concentrar em tudo isso agora. Justin terá seu tempo e Justin terá uma ótima carreira, mas agora é a hora, então agora eu estou focado em ser o melhor jogador que posso ser para esta equipe e fazer tudo o que posso fazer para ajudar esta equipe a vencer. “

Mas esta parte da citação é sobre o que as pessoas estão falando:

“Justin terá seu tempo e Justin terá uma grande carreira, mas agora é a hora.”

Principalmente porque os lembra desta citação do ex-quarterback do Bears, Mike Glennon:

“Meu foco agora é melhorar a cada dia para me preparar para o início da temporada, porque este é o meu ano e não vou me preocupar com o futuro.”

Para que conste, o “ano” de Glennon durou exatamente quatro jogos antes de ser retirado do banco em favor do meio-campista em ascensão Mitchell Trubesky.

Como você pode imaginar, o Twitter teve um dia de campo (sem trocadilhos) com uma citação de Dalton, o que, para ser justo, não era desrespeitoso ou vaidoso. Esta é a posição que você deseja que seu meio-campista ocupe. Mas era tão assustadoramente semelhante às palavras de Glennon que as pessoas não reagiriam a ele.