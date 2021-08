Avião russo que luta contra incêndios florestais cai na Turquia, matando todos os oito a bordo

O Ministério da Defesa russo disse em um comunicado no sábado que a tripulação do avião era composta por cinco russos, e também havia três turcos a bordo.

O avião anfíbio Be-200 caiu quando estava programado para pousar perto da cidade de Adana, no sul do país.

Uma comissão do Ministério da Defesa da Rússia foi enviada ao local do acidente para determinar as causas do acidente.

De acordo com a TASS, a Rússia enviou o avião para a Turquia em 8 de julho para ajudar a apagar os incêndios florestais que eclodiram varreu o país Nas últimas semanas.