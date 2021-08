Autoridades do Fed dizem que a redução está próxima, avançando o debate sobre o aumento das taxas de juros

(Reuters) – Dois funcionários do Federal Reserve disseram na segunda-feira que a economia dos EUA está crescendo rapidamente e que, embora ainda haja espaço para melhorias no mercado de trabalho, a inflação já está em um nível que pode cumprir parte de um grande teste inicial. Altas taxas de juros.

O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, disse que está olhando para o último trimestre do ano para iniciar uma redução na compra de títulos, mas está aberto para um início mais cedo se o mercado de trabalho mantiver o ritmo desgastado de melhoria recentemente. Além disso, ele e o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, disseram acreditar que a inflação já atingiu o limite de 2% do Fed, de acordo com suas estimativas separadas. Este é um dos dois requisitos que devem ser atendidos antes de considerar um aumento de preços.

Seus comentários são um sinal de que enquanto os funcionários do Fed discutem como e quando reduzir suas compras de ativos, eles também estão obtendo mais detalhes em sua discussão sobre o que será necessário para cumprir a meta de inflação do Fed sob a nova estrutura.

Bostick, já no final de 2022 para começar a aumentar as taxas de juros, apontou para a média anual de cinco anos do núcleo do índice PCE, ou núcleo da inflação do PCE, que ele calculou ter ficado em 2% em maio.

“Há muitas razões para acreditar que podemos estar nesse alvo no momento”, disse Bostic a repórteres. Mas ele disse que o comitê ainda não concordou com as métricas que usará para medir esse progresso, algo que os legisladores precisarão discutir.

Barkin disse que a alta inflação vista este ano pode ter atendido a um dos critérios do Fed para elevar as taxas de juros, embora ainda haja espaço para o mercado de trabalho se recuperar antes que as taxas de juros subam. De acordo com a orientação de política atual do Fed, as taxas vão subir “quando a inflação chegar a 2%, o que eu acho que você pode argumentar a favor, e parece que vai continuar lá”, disse Barkin na Câmara Regional de Comércio de Roanoke, na Virgínia . .

Seus comentários ecoaram comentários feitos no mês passado pelo presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, que disse que o ritmo atual da inflação, de 3,5% ao ano na medida preferida do Fed, está bem acima da meta de 2% do banco central, que é adequada em seu Visão. Para compensar a fraca inflação anterior, conforme exigido pela nova estrutura do banco central.

O mercado de trabalho ainda está atrasado

Sob uma nova estrutura revelada no ano passado, os funcionários do Fed concordaram em deixar as taxas em níveis próximos a zero até que o mercado de trabalho alcance o máximo de empregos e a média de inflação de 2%, a caminho de moderadamente acima de 2% por algum tempo.

Os legisladores disseram em dezembro que continuariam comprando títulos do governo no ritmo atual de US $ 120 bilhões por mês até que houvesse “outro progresso significativo” em direção à inflação do banco central e às metas máximas de emprego.

Com os altos níveis de inflação alcançados durante a pandemia, disse Bostick, o Fed atingiu efetivamente a meta de “avanço extra significativo” para a inflação.

Bostick disse que ainda é preciso avançar mais no mercado de trabalho, mas que essa meta poderá ser alcançada depois de mais um ou dois meses de forte melhora no emprego. Ele disse que isso coloca o Fed no caminho de começar a reduzir as compras entre outubro e dezembro, ou antes, se os ganhos em agosto forem mais fortes do que o esperado.

O presidente do Federal Reserve de Boston, Eric Rosengren, disse segunda-feira durante entrevista Com a Associated Press que a meta de “progresso extra significativo” foi alcançada no que diz respeito à inflação, mas que é necessária mais melhorias no mercado de trabalho. Ele disse que o critério de redução gradual para contratações provavelmente será cumprido em setembro.

“Minha expectativa é que, se continuarmos recebendo relatórios (de empregos) como os que tivemos nos dois últimos relatórios, com ganhos de empregos muito grandes na folha de pagamento, e na reunião de setembro, atenderemos, em minha opinião, critérios de progresso adicionais significativos , e isso significa começar a diminuir em algum ponto. neste outono. “

Barkin não definiu um cronograma para quando o Fed pode começar a reduzir suas compras de ativos, mas disse que está monitorando a relação emprego / população para avaliar se o mercado de trabalho fez progresso suficiente em direção às metas do Fed.

Sobre como estruturar o gradiente, Bostick disse que apóia uma abordagem “equilibrada” que reduza títulos lastreados em hipotecas e títulos do Tesouro na mesma taxa. Ele também disse que apoiaria a redução das compras de ativos por um período mais curto do que o Fed fazia anteriormente. “Sou a favor de ir relativamente rápido”, disse Bostick.

(Reportagem de Junelle Marty e Howard Schneider) Edição de Steve Orlovsky, Chizu Nomiyama e Jonathan Otis

