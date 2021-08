O governo confirmou recentemente as últimas mudanças no sistema de semáforos para viagens.

O Secretaria de transporte Grand Shops Sky disse a Kay Burley que o âmbar de países como França, Índia e Emirados Árabes Unidos é uma “boa notícia” para quem quer viajar novamente.

A mudança estará na lista verde para Alemanha, Áustria e Eslovênia a partir das 4h de domingo (8 de agosto).

No entanto, com cada anúncio vêm mais regras e restrições para lugares individuais, portanto, os viajantes devem estar cientes das restrições atuais.

Reunimos a mais recente consultoria de viagens do Foreign Office exclusivamente para o sistema de iluminação de tráfego do governo para os destinos de férias mais populares deste ano.

Espanha

A Espanha é o destino de férias mais popular para os turistas britânicos todos os anos.

O governo espanhol deve apresentar um formulário de aviso de viagem antes de todas as visitas do Reino Unido à Espanha e um dos seguintes: um teste Covit-19 negativo; Ou à prova de vacina.

A Espanha está na lista âmbar do Reino Unido, portanto, as restrições devem ser consideradas e seguidas.

Isso inclui um check-in de rotina para cada viajante e um período de isolamento para qualquer britânico que retorne da Espanha e que não tenha ficado totalmente preso por pelo menos duas semanas antes da partida.

Portugal



Não existem restrições às viagens para Portugal provenientes da UE / EEE ou do Reino Unido e de alguns outros países não pertencentes à UE / EEE.

Se você estiver viajando de qualquer outro país da UE / EEE, você só pode entrar com parentes próximos ou para fins essenciais, como viver por motivos profissionais, educacionais, de saúde ou humanitários.

Todos os viajantes, exceto crianças menores de 12 anos, devem ter prova de acesso ao continente de Portugal ou um teste Covit-19 negativo. O teste pode ser:

Teste de Amplificação de Ácido Nucleico (NAAT), incluindo RT-PCR, realizado nas 72 horas após a viagem, ou

Um teste de antígeno que atende aos padrões de desempenho especificados na Lista Geral de Testes Rápidos de Antígenos da UE realizados 48 horas antes da viagem.

É necessário apresentar o certificado de teste antes de partir para Portugal Continental. Sua companhia aérea recusará o embarque se você não mostrar isso no check-in. Verifique sua companhia aérea antes de viajar.

Se se mudar do Reino Unido para Portugal Continental, deve ficar isolado e permanecer 14 dias no local onde se encontra ou no local indicado pela Autoridade de Saúde Portuguesa.

O isolamento pode ser evitado se você mostrar que foi totalmente vacinado com a vacina Covit-19 aprovada pela UE pelo menos 14 dias antes da viagem.

França

O Reino Unido está atualmente na lista âmbar francesa.

Os requisitos de admissão variam dependendo se você foi totalmente vacinado ou não.

As viagens de países listados no French Amber terão permissão para viajar na França apenas por razões essenciais não vacinadas (ou totalmente vacinadas).

Se você não foi totalmente vacinado, deve ter um motivo importante para viajar da França para um país da lista âmbar francesa.

Se você não foi totalmente vacinado, há vários documentos que você deve fornecer, que podem ser encontrados online.

Se você está totalmente vacinado, não precisa de um motivo essencial para ir à França e não precisa se isolar ao chegar.

No entanto, você deve fornecer prova do seu status de vacina e uma ‘declaração de compromisso’ declarando que você não experimentou nenhum sintoma do vírus e não entrou em contato com nenhum caso confirmado.

Dubai (Emirados Árabes Unidos)

A partir de 6 de agosto, o FCDO não desaconselha mais nada além de uma viagem essencial aos Emirados Árabes Unidos com base nos riscos atuais do Govt-19.

Residentes, turistas e visitantes do Reino Unido ou vindo para Dubai e Abu Dhabi devem apresentar um teste de PCR Govt-19 negativo e certificado obtido 72 horas antes da partida para check-in.

Os passageiros que chegarem a Abu Dhabi devem fazer o teste de PCR Govt-19. Os passageiros que chegam a Dubai podem precisar passar por mais testes de PCR Govt-19 e serem isolados até que o teste de PCR Govt-19 seja concluído. Mais detalhes estão disponíveis British Airways, Etihad E Emirates.

