Atualizações sobre lesões do 49ers: Deebo Samuel deixa o treinamento mais cedo

a São Francisco 49ers Eles terminaram sua última prática conjunta contra Los Angeles Chargers Sexta-feira. Infelizmente, o treinamento foi interrompido porque os treinadores pareciam ter realizado tudo o que pretendiam fazer.

O treino de sexta-feira viu mais times especiais. Porém, foi um treino bem mais leve, esperado dois dias antes da partida.

Um destaque do treinamento na primeira jogada do corpo a corpo para o ataque dos Niners ocorreu quando Raheem Mostert superou a defesa dos Chargers na linha lateral para um touchdown de 70 jardas:

Bem-vindo à NFL, Asante Samuel Jr. – Esses caras podem correr.

Debo Samuel saiu do treinamento mais cedo. Não houve relatos oficiais de sua lesão por parte da equipe técnica após o treinamento. Samuel desceu mancando, segurando os tendões das coxas. Veremos se ele se encaixa no domingo no jogo da pré-temporada. Eu tenho minhas dúvidas.

Aqui está uma lista dos jogadores que não participaram do treino de sexta-feira:

LB Azeez Al-Shaair (cotovelo)

SS Tavon Wilson (Dia de Manutenção)

CB Emmanuel Mosley (tendão da coxa)

WR Jalen Hurd (joelho)

RB Elijah Wilson (mais perto)

D. Alex Barrett (nada confirmado)

J. Aaron Banks (ombro)

LT Trent Williams (joelho)

T. Shawn Coleman (joelho)

DT Javon Kinlaw (ombro)

A lesão do poeta é nova depois que ele acabou de voltar de uma lesão na perna. Ele estava começando no linebacker do SAM. Quando o poeta não está na programação, a rotação vai para Demetrius Flanigan Fowles, Michael Kendricks e Jonas Griffiths.

Pela primeira vez no campo de treinamento, Trey Lance recebeu uma série com os iniciantes. Depois de quinta-feira, o técnico Kyle Shanahan disse que queria ver Lance contra calouros do Chargers como Joey Bosa e Derwin James.

Na sexta-feira, Lance recebeu oito jogadas com os calouros. Teve alguns altos e alguns baixos. Lance ainda está instável, mas ele é sem dúvida sexy. O destaque do dia de Lance veio quando ele sofreu sua primeira derrota em um empate QB pela terceira e longa.

Lance terminou seu dia indo para 4-8 com um pouso na zona vermelha, algumas quedas e um sack. Ele pegou seus dois primeiros touchdowns enquanto dirigia com a largada, antes que os treinadores parassem de dirigir na segunda. Lance também teve a sorte de não lançar uma interceptação quando um passe profundo o atingiu no meio.

O ponto de foco de Shanahan para Lance era para o novato acelerar seu ataque. Como resultado, Lance foi mais rápido hoje. Vamos ver como isso se traduz no jogo de domingo.

Jimmy Garoppolo terminou 3-7 com uma queda e uma interceptação que foi devolvida para a interceptação perto da linha de gol para Derwin James:

Garoppolo teve a chance de fechar a porta às perguntas do zagueiro titular, mas essas decisões acontecem muito. Mesmo hoje, ainda estou trabalhando no Jimmy’s como titular.

Shanahan não disse por quanto tempo pretende jogar com Garoppolo e os Noviços durante o jogo de pré-temporada de domingo contra os Chargers:

“Ainda não sei e falo sério. Até que ponto você se livra dessas práticas, nunca decidi como você luta. Quero ver o que eles têm aqui hoje. Realmente quero ter um grande amanhã. Então Eu avalio onde os caras estão e quão difícil é a carga de trabalho para eles. “Descubra se o jogo vale a pena para eles e quem precisa fazer isso.”

Eu acho que Garoppolo jogará no primeiro quarto, com Lance ficando com o próximo quarto e meio, ou então, e Nate Sudfeld – que recebeu uma seqüência ininterrupta durante os treinos em equipe pela primeira vez na semana – ficando com o segundo tempo.