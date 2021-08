Atualização do Govt-19 de Portugal: as internações hospitalares diminuíram, dizem as autoridades

Mesa de Notícias bactiman63

Em Sabado portugal, A Direcção-Geral do Relatório Epidemiológico Diário de Saúde afirma que existem 2621 novos casos Govt-19, incluindo 17 mortes e 838 internamentos hospitalares, dos quais 186 são em unidades de cuidados intensivos.

Autoridades de saúde dizem que as internações hospitalares foram 28 a menos do que no dia anterior – as admissões na UTI foram 28 dias antes – seis a menos que no dia anterior.

Até este sábado, havia 362,7 casos de infecção por 100.000 habitantes em todo o país e 369,2 casos por 100.000 habitantes no continente. R

A zona de Lisboa e Vale do Tejo volta a liderar no número de infecções positivas, com um total de 1075 casos nas últimas 24 horas, 878 casos no norte, 216 no centro, 215 no Algarve e 127 em Allendez. A Madeira registou 37 casos e os Açores 73 casos. As mortes foram registadas em Lisboa e Vel do Tejo (9), no norte (4), Allendejo (2), Algar (1) e no centro (1).

