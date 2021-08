Atualização de lesões: Seahawks TE Colby Parkinson fora por um longo tempo

sábado Seattle Seahawks A pré-temporada de 2021 começa quando eles enfrentam Las Vegas Raiders Pela primeira vez em campo desde a derrota para o adversário da banda Los Angeles Rams Na rodada de playoffs do Wild Card. Muito da atenção de fãs e observadores obviamente estará na ofensiva de Seattle sob o comando do novo coordenador ofensivo Shane Waldron, em um esforço para entender o que 2021 pode trazer para a equipe. No entanto, o técnico Pete Carroll na tarde de sexta-feira deu uma atualização sobre o apertado segundo ano de Colby Parkinson que não deixará os fãs muito animados.

Seahawks TE Colby Parkinson está fora por muito tempo com um pé quebrado – o mesmo local onde ele se machucou no verão passado. Um grande golpe para as profundezas de Seattle no que costumava ser uma posição de força. Parkinson foi um jogador de destaque nas primeiras duas semanas de acampamento. – Adam Jude (@A_Jude) 13 de agosto de 2021

Os Seahawks conseguiram evitar atingir o inseto nas duas primeiras semanas do acampamento de treinamento, no entanto, a sorte parece ter secado. Os fãs ficaram entusiasmados com a possibilidade do mal de Parkinson vir à tona, mas é ruim o suficiente que a equipe esteja procurando por mais opiniões.

Pete Carroll disse que Colby Parkinson machucou o mesmo pé que machucou no ano passado. Não parece tão ruim quanto no ano passado, mas eles ainda estão procurando por mais opiniões. # falcões – John Boyle (@johnpboyle) 13 de agosto de 2021

As pessoas geralmente não buscam uma segunda opinião quando recebem boas notícias de um médico, então este é um desenvolvimento frustrante para Parkinson, um jogador por quem muitos fãs tinham grandes esperanças, e outra lesão para um jovem promissor Seahawks com um tight end. .