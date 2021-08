Astrônomos avistam uma “lasca” estranha no braço espiral da Via Láctea

Esta ilustração é atualmente o nosso melhor palpite sobre a aparência da Via Láctea. esclarecimento : NASA / JPL-Caltech

que Uma “fratura” incomum foi descoberta na galáxia mais próxima Braço helicoidal no solo. Os astrônomos nunca viram nada parecido antes, e eles não têm certeza de como ele apareceu lá.

Uma nova pesquisa publicada no Journal of Astronomy and Astrophysics descreve “Estrutura de alto ângulo no braço do arco. Por “alta frequência”, os astrônomos indicam o ângulo extremo em que esse aglomerado alongado de estrelas emerge. O braço do arco da Via Láctea . Recurso descoberto mede 3.000 luz- anos de comprimento (menos de 3% do diâmetro total de toda a galáxia ), que consiste em estrelas jovens e nuvens de gás formadoras de estrelas. O astrofísico Michael Kuhn, do California Institute of Technology, é o principal autor do estudo.

Gráfico mostrando a localização do recurso, vista de perto da “lasca” no braço do arco. foto : NASA / JPL-Caltech

Não é fácil mapear as várias características de nossa galáxia, porque vivemos diretamente dentro dessa coisa. Como diz o novo artigo, “era difícil relacionar regiões individuais de formação de estrelas a seu ambiente galáctico maior, devido à nossa perspectiva de dentro do disco.”

Felizmente, ferramentas e técnicas astronômicas podem ajudar nesse sentido. Neste caso, Kuhn e colegas analisaram os dados coletados pelo Spitzer SpaceT Elescope, que a NASA se aposentou apenas no ano passado. O Spitzer descobriu a luz infravermelha, o que a torna uma ferramenta ideal para observar estrelas recém-nascidas que podem ser cobertas pelas nuvens espessas de gás e poeira (ou seja, nebulosas) a partir das quais se formaram. Especificamente, a equipe analisou os dados de uma pesquisa chamada Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinaire (GLIMPSE), na qual o Spitzer pesquisou mais de 100.000 crianças estrelas.

Dados da missão Gaia da Agência Espacial Européia também foram analisados, fornecendo à equipe medidas precisas das distâncias interestelares. Isto permitido m para criar uma visão 3D do braço do arco – o braço espiral proeminente da Via Láctea.

“Quando colocamos os dados de Gaia e Spitzer juntos e finalmente vemos este mapa 3D detalhado, podemos ver que há uma grande complexidade nesta região que não era aparente antes”, disse Cohn da NASA. Comunicado de imprensa.

a O braço do arco é uma característica bem estudada da Via Láctea e hospeda várias regiões gigantes de formação de estrelas, incluindo a Nebulosa Omega, a Nebulosa Trífida, a Nebulosa do Lago e a Nebulosa da Águia, a última das quais contém a famosa nebulosa . Pilares da Criação. Para o novo estudo, os pesquisadores Ele procurou determinar as localizações e velocidades das regiões de formação de estrelas em uma parte do braço de Sagitário.

A estrutura recém-descoberta se destaca Com um ângulo de inclinação de aproximadamente 60 graus. O próprio braço envolve firmemente a Via Láctea com uma inclinação de 12 graus (para contexto, um círculo perfeito tem uma inclinação de 0 graus). Daí a descrição da fíbula como uma estrutura de alto ângulo.

“Em última análise, isso é um lembrete de que existem muitas incertezas sobre a estrutura em grande escala da Via Láctea, e precisamos olhar os detalhes se quisermos entender o quadro geral”, explicou Robert Benjamin, astrofísico da universidade . de Wisconsin Whitewater e Investigador Principal da GLIMPSE.

Os autores do novo artigo não têm certeza de como os inalantes acontecem Ele se formou, mas é possível que estrelas jovens dentro desta expansão tenham surgido ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Como irmãs estreitamente relacionadas, essas estrelas deveriam ter sido afetadas pelos mesmos efeitos causados ​​pela rotação da galáxia – forças como gravidade e cisalhamento. Assim, modelos aprimorados de estrelas, em termos de distâncias e velocidades, poderiam lançar luz sobre este novo mistério astronômico. E espirais húngaras em geral, que também são misteriosas.

“Esta estrutura é uma pequena parte da Via Láctea, mas pode nos dizer algo importante sobre a galáxia como um todo”, disse Benjamin.

Astrônomos observaram características de bolas estranhas em outras galáxias espirais antes, incluindo objetos Chamados de esporas e penas, algumas delas se projetam perpendicularmente dos braços espirais. Spurs são pontos brilhantes causados ​​por uma abundância de estrelas, enquanto as penas são aglomerados de poeira. O novo recurso visto na Via Láctea não é nenhum desses dois recursos e, portanto, é considerado único.

Agora é uma questão em aberto se outras estruturas de alto ângulo existem em nossa galáxia ou em outro lugar no universo. Este será o foco de trabalhos futuros, juntamente com pesquisas adicionais para confirmar o novo recurso como uma infraestrutura genuína com braço de arco.

