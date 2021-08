As scooters elétricas Ola mais inteligentes da Índia estão aqui: WiFi, controle de voz, gadgets e todos os recursos

O Ola S1 e o S1 Pro vêm com uma variedade de recursos inteligentes e conectados que garantem que você não precise tirar o smartphone enquanto anda. Há uma grande tela sensível ao toque de 7 polegadas apoiada por um processador octa-core e 3 GB de RAM junto com o próprio MoveOS da empresa. O painel oferece suporte para conectividade Wi-Fi, Bluetooth e 4G.

Para começar, as scooters vêm com sensores de proximidade que podem sentir você (e seu telefone celular) se aproximando e ligando-se automaticamente. Você pode alterar o tema e o som do painel de acordo com sua preferência, bem como reproduzir música e obter navegação e reproduzir todo o painel com som. Para ativar o controle de voz, basta dizer oi Ola. O painel também oferece widgets e outro recurso interessante é que você pode criar perfis de usuário separados para dois pilotos diferentes. Isso é semelhante a como você pode criar contas diferentes em seu telefone celular ou laptop.

No seu celular, você pode obter o status da bateria da scooter, solicitar serviço em casa e controlar a scooter remotamente. Você também pode fazer chamadas a partir do próprio painel e obter instruções na tela grande. Outros recursos da ferramenta incluem detalhes do clima, indicador de bateria, velocidade do vento, torque, aceleração e muito mais.