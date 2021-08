As restrições da Covid foram abandonadas na Inglaterra em julho. Um mês depois, é assim que funciona

Mas o governo estava determinado a seguir em frente.

Um mês depois, ficou claro que enquanto a vacinação funcionava, a reabertura teve um custo.

“O Reino Unido tem uma média de cerca de 90 mortes por dia por Covid. Nossa reabertura está longe de ser um sucesso incondicional”, disse Kate Yates, codiretora do Centro de Biologia Matemática da Universidade de Bath.

Embora o número de mortos seja muito menor do que no auge da pandemia, quando cerca de 1.300 pessoas morriam a cada dia, especialistas como Yates dizem que ainda é desnecessariamente alto.

Com quase 800 pacientes Covid-19 no hospital a cada dia, disse Yates, o sistema de saúde pública do Reino Unido estava mais uma vez sob pressão e incapaz de fornecer atendimento não emergencial no nível necessário.

“Não há capacidade para realizar todos os tratamentos de rotina necessários. Como resultado, as pessoas perdem o tratamento que salva vidas”, disse ele.

O número de pessoas à espera de tratamento hospitalar de rotina aumentou para 5,5 milhões em julho, de 4,4 milhões em fevereiro de 2020, de acordo com o NHS Providers.

“Se há uma lição que espero que outros países aprendam ao assistir a tentativa do Reino Unido de reabrir, é que as vacinas não são a solução completa para o problema”, disse Yates à CNN.

“Sim, faz uma grande diferença, mas se você quiser seguir esta doença, você precisa voltar vacinas com outras medidas de saúde pública testadas e comprovadas: aplicação de máscara em espaços públicos fechados, ventilação em escolas e locais de trabalho, um teste eficaz conduzido localmente sistema e rastreamento de junta e isolamento com suporte de isolamento.

Casos caíram, depois subiram novamente

Os epidemiologistas esperavam que a reabertura levasse a um aumento no número de pessoas infectadas com o coronavírus – mas isso não aconteceu, pelo menos não imediatamente.

E embora o número de novos casos tenha aumentado pouco antes de as restrições serem suspensas, ele diminuiu nas primeiras semanas após a reabertura. Esta queda inesperada deve-se provavelmente ao facto de os contactos entre as pessoas não terem aumentado tão rapidamente como alguns esperavam e ao facto de o Campeonato Europeu de Futebol 2020, que originou um elevado número de casos, ter terminado a 11 de julho.

“Felizmente, embora tenhamos retirado as restrições tecnicamente, o Reino Unido parece muito diferente do que era antes da pandemia. Meu local de trabalho ainda está deserto. É bastante claro que as pessoas não se comportavam como antes da pandemia”, disse Mark Woolhouse, professor Epidemiologia de Doenças Infecciosas da Universidade de Edimburgo.

“Há muito espaço para as pessoas mudarem ainda mais seu comportamento para permitir mais transmissão do vírus no futuro. Se farão isso ou não – não sabemos – prever o comportamento das pessoas em face de uma pandemia sem precedentes é um jogo de tolo, na verdade. ”

O aumento repentino de casos antes da reabertura resultou em um grande número de pessoas em quarentena após entrarem em contato com alguém que testou positivo para o vírus. Mais de dois milhões de pessoas foram pressionadas pelo aplicativo de rastreamento e rastreamento apenas em julho, de acordo com o NHS.

Além disso, as férias escolares de verão na Inglaterra começaram em 16 de julho.

Agora está claro que as escolas têm desempenhado um papel importante no quadro geral, disse Christina Bagel, diretora da Unidade de Pesquisa Operacional Clínica da University College London, acrescentando que os casos em crianças estão caindo pela metade a cada semana desde o início das férias.

Mas enquanto os níveis gerais de infecção diminuíram em Após as primeiras semanas de reabertura, eles começaram a engatinhar novamente.

“Nas últimas semanas, os casos em adultos começaram a aumentar novamente e, mais do que você pode dizer apenas olhando para os números, eles estão meio que mascarados pela grande queda nos casos em crianças”, disse Bagel.

Ela disse que o aumento de casos é preocupante, porque julho e agosto são justamente os meses em que deveria ser mais fácil manter os níveis de infecção baixos.

“Ainda estamos em uma situação em que temos muitos casos e muitos problemas de saúde da Covid, então acho que há uma espécie de medo sobre o que acontecerá quando voltarmos às aulas em setembro”, disse ela. .

Embora as hospitalizações no Reino Unido estejam aumentando, a proporção de pessoas que acabam no hospital agora é muito menor do que costumava ser, graças à vacinação.

“Em janeiro, antes de o programa de vacinação começar a todo vapor, provavelmente vimos mais de 10% dos casos hospitalizados. Agora esse número caiu para entre 2% e 3%, então as vacinações fazem uma grande diferença”, disse Yates.

Os dados também mostram que, embora as taxas gerais de vacinação sejam importantes, a chave está nos detalhes.

O Reino Unido vacinou 60% de toda a sua população, de acordo com o Our World in Data, enquanto nos EUA esse número chega a 51%, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Embora a taxa geral seja semelhante, nos Estados Unidos há mais idosos não vacinados e com maior risco de desenvolver a doença.

“Em pessoas com mais de 50 anos, em nossas comunidades de alto risco, temos 90% a 95% de vacinas completas. Isso faz uma grande diferença. Portanto, temos muitas hospitalizações, mas não é nem de longe tão alto quanto poderia ser, ”Disse Bagel, referindo-se aos residentes do Reino Unido.

“E se você olhar para lugares como a Flórida, que estão tendo hospitalizações insustentáveis, é porque eles têm mais pessoas que ainda estão em risco, então, embora tenham taxas de vacinação geralmente altas, isso não os ajuda muito por causa de como eles estão . “distribuída entre os seus habitantes.

De acordo com o Departamento de Saúde da Flórida, 79% das pessoas com idade entre 60 e 64 anos e 86% das pessoas com mais de 65 anos foram vacinadas.

Crianças na linha de frente

Na Inglaterra, voltar às aulas no mês que vem é um grande risco, pois a maioria das crianças não será vacinada contra a doença.

O órgão antidrogas do Reino Unido, MHRA, aprovou as vacinas da Pfizer e Moderna para crianças e adolescentes com 12 anos ou mais, mas apenas adolescentes em situação de risco clínico puderam tomar as vacinas até agora.

O governo disse neste domingo que a vacina será oferecida a crianças de 16 a 17 anos até a próxima semana, mas não houve anúncio da vacinação de crianças menores.

“Veremos muitos alunos se reunindo em ambientes fechados nas escolas onde pouca ou nenhuma mitigação foi implementada … Devemos esperar ver um novo aumento na transmissão quando isso acontecer, o que inevitavelmente levará a mais casos, mais hospitalizações e muito mais mortes trágicas, disse Yates.

Deepti Gordasani, epidemiologista clínico e professor sênior de aprendizado de máquina na Queen Mary University of London, há muito tempo critica a abordagem do governo para a reabertura, argumentando que o plano expõe as crianças a riscos desnecessários.

“Eles podem não ser hospitalizados individualmente ou morrer na mesma proporção, mas se um número suficiente deles ficar infectado, um grande número deles ainda será hospitalizado e, infelizmente, alguns morrerão. E eles terão Covid por um longo tempo”, ela disse, referindo-se a dados do Office for National Statistics no início deste mês, que mostraram que 34.000 crianças com 17 anos ou menos tinham prolongado Covid-19, 22.000 delas disseram que sua doença estava afetando suas atividades diárias.

“Estes não são casos leves”, disse ela. “Sete mil tiveram sintomas que estão acontecendo há mais de um ano. Isso não é leve.”

Pagel disse que, embora as escolas não pareçam ser o principal impulsionador de novas injeções quando os níveis de transmissão na comunidade permanecem baixos, elas se tornam um problema quando os níveis de Covid são mais altos – como agora no Reino Unido.

“Todos os outros países de alta renda estão fazendo pelo menos uma das três coisas … ou eles estão vacinando adolescentes, ou estão mantendo mitigação (medidas) em escolas como máscaras, distanciamento social, isolamento e (investimento em) ventilação, ou eles estão mantendo a transmissão na comunidade baixa … A maioria deles faz duas dessas coisas. Nós não fazemos nenhuma delas “, disse ela.