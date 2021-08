As regras e orientações práticas da Covid mais recentes assim que você chegar lá

Os Açores na lista verde estão abertos para negócios, enquanto a baixa de Lisboa voltou aos seus aumentos pré-epidêmicos. As ruas estão movimentadas, as esplanadas dos restaurantes estão lotadas, os eventos são planejados, as lojas estão abertas e os dias de praia estão a todo vapor.

A rápida liberação da vacina em Portugal logo aliviou as barreiras virais do país com mais alegria do que o esperado.

No momento, o pequeno país pode ser uma das populações mais vacinadas da Europa, mas existem algumas restrições quando o verão se transforma em outono. Por enquanto, pegue máscaras e testes rápidos do Govt-19 ou passaporte da vacina para comer dentro de casa nos fins de semana.

Note que as duas regiões insulares autónomas de Portugal, os Açores e a Madeira, têm regras territoriais diferentes. Aqui está o que você precisa saber ao planejar suas férias em Portugal.

Posso ir para Portugal?

Sim, os britânicos foram autorizados a ir a Portugal a partir de 17 de maio – o território está classificado Âmbar Açores fazem parte da lista de semáforos do governo Lista verdeEmbora a Madeira esteja na lista verde de vigilância, as regras de viagem variam dependendo do seu destino final.

Os viajantes não vacinados que chegam ao Reino Unido de países de Amber devem ficar isolados em casa por 10 dias (o que pode ser reduzido por um “cheque” para pagamento no quinto dia). Eles também devem fazer os testes de PCR no segundo e no oitavo dia de isolamento (ou antes), bem como fazer um teste antes de retornar ao Reino Unido para preencher um formulário de viagem (veja abaixo).

A partir de 19 de julho, os britânicos vacinados não precisarão mais ser isolados ao retornar ao Reino Unido de locais de Amber – mas terão que escolher um no teste antes da chegada e no segundo dia. As mesmas regras soltas aplicam-se a quem visita a Madeira, que se encontra na lista do Green Watch, independentemente do seu estado de vacinação.

Desde 19 de julho, o governo elevou os conselhos de férias para locais listados em âmbar, e o Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) não aconselha mais viagens desnecessárias a Portugal – facilitando as apólices de seguro (veja abaixo).

Os aviões funcionam?

Atualmente, são operados voos diretos entre o Reino Unido e Portugal, mas com horários um tanto reduzidos. Jet 2, Ryanair, British Airways e EasyJet são atualmente uma das companhias aéreas que voam para Portugal.

Posso fazer seguro se for?

O Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) já não aconselha contra viagens desnecessárias a Portugal – facilitando as apólices de seguro.

No entanto, é importante consultar a sua seguradora sobre a apólice das listas verde e âmbar – existem classificações diferentes no continente de Portugal e na Madeira. Vale a pena perguntar o que acontece quando um destino muda entre duas listas – nesta situação, a maioria das apólices de seguro de viagem não ajudará muito e não reembolsará você por férias canceladas por uma mudança de conselho de DfT ou FCDO.

Devo fazer um teste antes de viajar para Portugal?

Sim, se for para Portugal Continental. O site do Foreign Office explica: “Todos os passageiros, exceto crianças até dois anos de idade, devem apresentar resultado negativo no teste RT-PCR quando viajam para Portugal. O teste deve ser feito nas 72 horas antes da partida. A sua companhia aérea pode recusar o embarque se você não fornece isso no check-in. Verifique com sua companhia aérea antes de viajar. “

Os passageiros serão submetidos a um check-up de saúde durante a chegada. “Se sua temperatura for de 38ºC ou mais ou você mostrar sinais de problemas de saúde, você deve ficar no aeroporto até fazer um novo teste Covit-19 e os resultados do teste”, explica o FCDO.

Se for para a Madeira ou para os Açores e estiver totalmente vacinado, não precisa de fazer o teste – aqueles que não forem vacinados devem seguir as regras acima.

Eu preciso preencher algum formulário?

Sim, todos os visitantes devem preencher o Formulário de Localização do Passageiro, incluindo comprovante de resultados negativos do teste ou status da vacina.