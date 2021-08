As ações da Palo Alto Networks aumentam como resultado dos resultados, as expectativas excedem as estimativas de Wall Street

As ações da Palo Alto Networks Inc. subiram. Na sessão prolongada de segunda-feira, os resultados e previsões trimestrais da empresa de segurança cibernética superaram as expectativas de Wall Street.

Palo Alto Networks Bano,

+ 1,39%

As ações subiram mais de 7% após o expediente, após subir 1,4% na sessão regular, fechando em $ 372,57.

A Palo Alto Networks relatou um prejuízo financeiro de US $ 119,3 milhões no quarto trimestre, ou US $ 1,23 por ação, em comparação com um prejuízo de US $ 58,9 milhões, ou 61 centavos por ação, no mesmo período do ano passado. O lucro ajustado, que exclui as taxas de remuneração com base em ações e outros itens, foi de US $ 1,60 por ação, em comparação com US $ 1,48 no mesmo período do ano passado.

A receita subiu para US $ 1,22 bilhão, de US $ 950,4 milhões no primeiro trimestre do ano passado. O estoque de Billings, que reflete os negócios futuros sob contrato, subiu para US $ 1,87 bilhão, de US $ 1,39 bilhão um ano atrás.

Analistas ouvidos pela FactSet esperavam lucro de US $ 1,43 por ação sobre receita de US $ 1,17 bilhão e bilhões no valor de US $ 1,71 bilhão. A Palo Alto Networks previu US $ 1,42 a US $ 1,44 por ação, com receita de US $ 1,17 bilhão a US $ 1,18 bilhão e faturamento de US $ 1,7 bilhão a US $ 1,72 bilhão.

“Nosso forte desempenho no quarto trimestre foi o culminar da implementação de nossa estratégia ao longo do ano, incluindo inovação de produto, integração de plataforma, transformação do modelo de negócios e investimentos em nossa organização voltada para o mercado”, disse Nikesh Arora, presidente e CEO da Palo Alto Networks . , na situação atual. “Em particular, vimos uma força significativa em grandes transações de clientes com compromissos estratégicos em nossas plataformas Strata, Prisma e Cortex.”

A Palo Alto Networks espera ganhos ajustados no primeiro trimestre de $ 1,55 a $ 1,58 por ação de receita de $ 1,19 bilhão a $ 1,21 bilhão e faturamento de $ 1,29 bilhão a $ 1,31 bilhão, enquanto analistas esperam $ 1,59 por ação de receita de $ 1,15 bilhão e faturamento de $ 1,25 bilhão. .

Para o ano, a Palo Alto Networks espera ganhos ajustados de US $ 7,15 a US $ 7,25 por ação sobre receita de US $ 5,28 bilhões a US $ 5,33 bilhões, enquanto analistas esperam US $ 7,03 por ação sobre receita de US $ 5 bilhões. A empresa também prevê faturas de US $ 6,6 bilhões a US $ 6,65 bilhões, enquanto analistas esperam US $ 6,18 bilhões.