Arjun de Telangana conquistou o primeiro título em Portugal

Hyderabad: O primeiro Grande Mestre de Telangana, Arjun Erikaisi, estava na lua depois de ganhar seu primeiro título no II Open de Xadrez Terras de Tros-Os-Montes, em Portugal, na terça-feira.

– Anúncio –



O jovem Warangal disse que a vitória foi especial, pois foi seu primeiro título internacional.

De Portugal, que participa no Aberto de Guimarães, Arjun disse: “Já ganhei muitos troféus por faixa etária em competições internacionais. Terminei em segundo e terceiro na categoria aberta em algumas competições. Mas este é meu primeiro diploma internacional na categoria aberta e é bom.

Hyderabad News Clique aqui para mais notícias de Hyderabad

Arjun, o 32º GM mais jovem do país, marcou 8,5 pontos em nove rodadas e estava invicto no torneio com mais de 140 jogadores. Ele registrou oito vitórias e um empate. Em sua apresentação, ele disse que vencer outro indiano Kukesh de Chennai foi uma vitória inesquecível.

“A vitória contra Kukesh é importante para a decisão geral. Portanto, é especial.” Kukesh terminou em segundo na partida. As vítimas de Arjun incluem Balas Sonka (Hungria), Eduardo Pulvet Marin Daniel (Espanha) e o também indiano Moksh Amit Toshi. Ele empatou contra o holandês IM Thomas Pearson.

O jovem de 17 anos também ganhou 2.600 pontos de classificação Elo na turnê europeia. Ele começou a turnê com 2.567 e cruzou a marca de 2.600 no Peel Masters Open na Suíça, depois de somar pontos na Sérvia no Aberto da Sérvia e no Parasin Open. Ele somou mais quatro pontos de classificação no Aberto de Riga, na Letônia.

Com o sucesso recente, ele acumulou mais 19 e atualmente tem uma classificação Elo direta de 2625. “Há dois anos, venho observando 2.600 pontos de audiência e atrasou devido à epidemia. Mas, agora estou feliz por ter feito. Quando questionado sobre seu próximo objetivo, ele disse: “Tenho objetivos de curto prazo. Minha próxima meta é chegar a 2.650 e 2.700 pontos. Também quero fortalecer meu jogo.

Para registro, o jovem, que concluiu seu curso intermediário e está esperando para se formar com um B.Sc.

Enquanto isso, o presidente da Associação Estadual de Xadrez de Telangana, KS Prasad, elogiou a conquista de Arjun e disse que ele tinha um futuro brilhante. “Claro que ele é um candidato chave da Índia no futuro para o Campeonato Mundial. Ele já está na primeira liga. Seu desempenho nos últimos tempos tem sido muito promissor”, disse ele.

Agora você pode obter histórias selecionadas manualmente Telangana hoje Sobre Telégrafo Diário. Clique no link para entrar.

Clique para seguir Telangana hoje página do Facebook E Twitter .